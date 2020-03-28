東奧延辦＋疫情衝擊 紡纖業拚Q2回溫

東奧延辦、疫情衝擊，品牌服飾歐美通路據點關店，訂單交期延後，客戶下單暫緩。市場人士指出，紡纖廠從上游的聚酯、加工絲如遠東新、新纖、力麗，到下游的成衣代工廠聚陽、儒鴻，第一季營運恐淡季更淡，預期第二季末才能逐漸恢復成長動能。

新冠肺炎開始在歐美地區流行，NIKE、ADIDAS等品牌廠，紛紛關閉當地零售通路據點，下修全年展望，拖累紡纖廠業績，連帶也加速股價回檔修正，統計3月以來，儒鴻、利勤、三洋紡、冠星-KY、聚陽等股價的跌幅都已超過20％。

下游服飾消費市場銷售不佳，直接影響紡纖上中游聚酯、布、紗廠的訂單及出貨量；市場預估，遠東新、新纖、力麗、宏益等聚酯、加工絲及化纖產品的出貨，應該都會減少一成上下。

此外，疫情影響消費，全球品牌服飾廠對下半年的服飾銷售將趨向保守，將影響第二季、甚至第三季下單的意願及動能。儒鴻、聚陽就擔心，NIKE、ADIDAS、GAP等廠的訂單，是否會因此有延遲，將牽動成衣代工產業下半年的景氣動態。

受到新冠疫情衝擊，東奧等國際間運動賽事陸續宣布取消，直接影響休閒運動服飾的終端需求；據了解，包括聚陽、儒鴻等成衣代工廠，或多或少都接到主要客戶要求，「交期延後」。部分預定3、4月出貨的成衣訂單希望遞延到5、6月。

儒鴻表示，目前來看，第一季客戶交期有所遞延，第二季的營運在遞延效果下，成長動能反而會有較強的衝勁，整體來看，上半年的營運仍可維持正成長。

隨著疫情波及到東南亞，包括印尼、越南等國也相繼對地區鎖國、封城、限制移動，包括遠東新、力麗、儒鴻及聚陽等紡纖廠在當地都有生產基地，除生產線產能受影響，在產品出貨物流、運輸安排上，都有負擔，因此，對這些紡纖廠第一季的營收、獲利勢必會造成衝擊。

不過，儒鴻、聚陽都認為，手中上半年訂單能見度還是滿的，第一季的出貨或有遞延，第二季應可恢復正常營運軌道，進入傳統旺季。