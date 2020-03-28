「關國門」後的經濟大戰！政府應該先救誰？

陳時中宣布自3月19日起，全面實施邊境管制，禁止外國人來台，自此，台灣進入一個從未有過的「關閉狀態」。

關上國境之門，以台灣進、出口貿易分別占國民所得超過7成的貿易國家而言，對經濟的影響，將難以估計。當天台股重挫500點、央行緊急降息，衛生紙大亂再起，恐慌情緒再度籠罩台灣上空如果說，台灣在第一階段的防疫戰打出穩紮穩打的一仗，那麼，接下來，第二階段的經濟仗，如果政府不拿出具有魄力的紓困方案，台灣，恐怕占不了優勢！

如果有一天，疫情終將平息，回頭來看，3月18日這一天，勢必是重要的分水嶺。

因為這一天，台灣一口氣宣布23位確診案例，創下截至當時為止最高的單日新增確診人數，也將台灣累積確診案例一口氣推進百位數大關。

更重要的是，這一天，流行疫情指揮中心指揮官陳時中正式向國人宣布，「台灣自19日零時起，實行邊境管制！」代表從這一刻起，非中華民國國籍者一律限制入境，所有入境台灣者一律居家檢疫14天。

台灣從這一刻起，進入一個從未有過的「關閉狀態」。儘管陳時中強調，這並非媒體所稱的「鎖國」，但對所有外國人關上國境之門，以台灣進、出口貿易分別占國民所得超過7成的貿易國家而言，國境大門一關上，對台灣經濟的影響，難以估計。

如果這場病毒大戰有分階段，那麼18日之後的台灣，恐怕已經從第一階段的防疫大戰，正式進入經濟大戰；換句話說，我們恐怕將面對一個比病毒更難纏的對手：經濟重創。

關閉國境之門 經濟重創比疫情嚴峻

果然19日的股市一開盤就跌破10年線關卡，盤中一度大跌近700點，最終收盤下跌537點，跌幅高達5.83％，要不是國安基金緊急在20日進場護盤，跌幅很可能更深。

中央銀行也立刻在19日當天宣布降息1碼，重貼現率剩下1.125％，創下比金融海嘯時還低的歷史新低利率水準；同一時間，央行總裁楊金龍宣布今年的經濟成長率預測值「破2」，下修至1.92％。

所有的壞消息一次出籠，恐慌情緒再度籠罩台灣上空；自從疫情爆發以來，台灣在第一階段防疫戰打出穩紮穩打的一仗後，台灣股市的跌幅一直力抗在全球與具有指標意義的美股跌幅之上，但自19日這天開始，台股的重挫、央行緊急降息，形同宣告，第二階段的經濟仗，台灣，恐怕占不了優勢。

大批民眾蜂擁進大賣場，好市多、家樂福、全聯，到電商平台的momo、PChome，衛生紙之亂再起，從一線品牌、二線品牌，甚至到白牌商品，只要一上架幾乎就立刻被秒殺，逼得多家賣場祭出限購政策。

或許是擔心賣場祭出的限購令會讓消費者更恐慌，行政院院長蘇貞昌第一時間出來「反動」，「請大家盡量買！」從院長一路到閣員、縣市長，每位都出來「勸敗」；另方面，民生用紙大廠如「舒潔」品牌的金百利、「春風」的正隆等，也都對外宣示庫存很多、很夠，要民眾放心。

然而，先是外國人限制入境、接著24日起二周內不得到台灣轉機，一道道禁令下達，代表飛越台灣上空的航班將減到最低，除了國外的經貿人士不能來台之外，對台灣經貿的實質影響是什麼？這場快速升級的台灣經濟戰究竟怎麼打才能贏？首先還是先從「民生」經濟開始看起，而這個部分，可從航空業的現況層層剖析。

「以華航為例，航空的貨運雖然暢通，但運量可能大減剩不到一半。」一位資深航空業人士表示；華航的貨運含量包括18架貨機，以及客機底下仍有相當的載貨量。但隨著客機航班大減，華航的貨運承載量也大減，幾乎只剩下18架貨機在飛，但班班大爆倉，價格更是飛漲好幾倍，價格漲幅比縮減的貨運量還高，因此，2月分業績公布，華航整體營收雖然年減25％，但其中貨運營收還逆勢成長2成，就是這道理。

航運砍半海運爆倉 衛生紙進口運輸免憂心

人不能來、貨大爆倉，大抵是現階段的狀況，雖然歐美消費明顯減少，但中國逐步復工，仍然讓空中的貨運運輸搶手到不行，「搶不到航空貨運的，只要時間上勉強許可，就改搶海運貨櫃。」台灣大型貨運承攬的資深人士說。

3月下旬，基隆港、台北港碼頭上的貨櫃依舊熱鬧，海上貨運是截至目前為止少數仍算表現正常的業種了。萬海航運日前公布2月營收，僅年減1.44％，前2個月累計營收116億元，比去年同期還小幅成長3.84％。

在疫情幾乎要壓垮全球經濟的同時，全球消費雖受影響，但由於承接不少航空轉過來的需求，讓海運業務能夠維持不墜。

除了航空轉單，原本就以走海運為主的民生物資原物料，目前為止運輸都不成問題，其中，當然也包括衛生紙生產的上游——進口紙漿。

「進口紙漿全走海運，不是航空貨運。」敏感時刻不願具名的一位台灣紙廠董事表示，台灣的紙漿8成以上都是進口，主要的進口國來自智利、巴西等中南美洲國家，也有少數從東南亞進口，只要海上貨運暢通，民生用紙紙廠多數都在台灣境內的衛生紙製造與供給，就不成問題。

因此要解決衛生紙之亂，除了打開各大紙廠的倉庫宣示庫存之外，更重要的是看著這一船船的貨櫃在碼頭上暢行無阻，就知道民眾的搶購實在只是無謂的恐慌。

高檔餐飲紛紛歇業 餐飲、觀光股重創

但是，貨運運輸表現至今受影響不大，但只是百業中的少數，以內需為主的餐飲、旅行業幾乎黯淡無光，有的甚至宣告「全數熄火」，對未來一季做出了「零利潤」的最壞打算，這些產業，是關閉國門恐慌心情下的重災區。

最新的消息是，微風信義47樓的高檔餐廳「Chefs Club Taipei」已宣布暫時歇業3個月，原因是這家以定期邀請全球知名主廚輪番客座的餐廳，因為這些主廚根本無法飛來台灣，只好宣告暫時關門。

同樣也是高檔餐飲，更早之前，宣布4、5月歇業2個月的「世貿聯誼社」中餐廳，據了解在5月之後，很可能也無繼續經營的打算，股東已經在接洽其他有意願的高級餐飲業者接手。

還有日前宣布結束營業的知名魚翅餐廳「頂上魚翅」，這些高價位餐廳一家家關門，代表景氣急凍，客人不敢上門，高檔餐飲轉型又難，不容易改做外帶等形式，「結束營業」停損，是無奈卻也最直接有效的方法。

上市的餐飲公司包括王品、瓦城、漢來美食等，今年以來股價都已經跌了3到4成不等，以龍頭王品集團公布的2月業績，營收比去年同期減少近47％，累積前2月減少23％，營收慘兮兮，其他公司大致也都是3到5成不等的衰退。

飯店旅館業的數字當然也不會好看到哪去，晶華酒店的2月營收比1月掉了4成多，與去年同期相比也減少3成，住房幾乎空出8成房間，只能勉強靠餐飲外帶、促銷硬撐。

「這是一場有如『世界大戰』等級的損害，晶華酒店業績掉了3成。」董事長潘思亮接受《今周刊》採訪時坦承，眼看業績創下8年來新低，潘思亮呼籲政府，救經濟也要像防疫一樣，要讓「企業活下去，員工保住飯碗」，才能避免發生骨牌效應，導致一發不可收拾的慘劇。

淺白地說，政府的有限資源，當下必須在「對企業紓困」或「發放失業救濟金」之間做出選擇。顯然，前者才是阻斷骨牌效應的第一道防火牆。

但論及紓困、振興產業等「救經濟」的手筆，台灣卻仍有擴大空間。以總統蔡英文日前宣示的1千億新台幣總額計算，約占台灣一年國內生產總額（GDP）的0.5％，不僅遠遜於德、法等國的雙位數占比水準，也居亞洲四小龍之末。

尤其，撐住內需、特別是民間消費相關產業，儼然成為各國當前救經濟的重點；但即便是民間消費占GDP比重低於台灣的星、韓等鄰國，政府至今宣示的救市金額，或其占GDP的比率，都明顯高出台灣一截。

潘思亮說，以晶華的體質，撐個3、5年不是問題，但其他業者恐怕不能樂觀，他強調「政府一定要比照防疫，超前部署，防止擴散」。為此，他提出具體紓困建議，首先是減稅，其次是租金減免、再則是員工薪資的補貼；三管齊下，政府要在這波經濟的巨災下，做優質企業背後的支撐。

政府其實聽見了！3月19日中央銀行的緊急降息，其實主要目的就是在撐企業，另外，交通部也已在研擬「大型企業專案融資計畫」，為企業尋找流動性資金。

保住企業才能保住勞工 暢通資金河 需要政府一路挺

資金的流動性像一條河，央行降息就像是最上游的閘門降板，讓更多活水流入市場；但這條河的中游是銀行，儘管銀行得到更多活水，卻不敢把資金往下游流到資金乾涸的企業，那麼上游的降息放水，也是枉然。

2003年的SARS風暴，短期內同樣重創台灣經濟，央行總裁楊金龍去年在工商協進會的演說中曾提到，「當時央行7度調降政策利率，短短5個月內累計降幅達2.375％，期間並採行『台版量化寬鬆』，刻意營造寬鬆的貨幣情勢，以緩解金融體系的壓力，銀行超額準備最高曾接近1千6百億元，金融業隔夜拆款利率降至0.1％。」

2次的經濟風暴，央行的動作一致，就是放出活水，力求市場不致產生流動性風險。

但局勢如此嚴峻，銀行稍不留神，就可能造成放款的呆帳，誰敢輕言放款？因此，這時除了資金，還需要政府的政策擔保，雙管齊下，才能讓銀行敢放手貸款，確保資金流入市場，進入優質企業，讓潘思亮口中這條「政府挺優質企業，企業挺員工」的渠道，能夠貫徹暢通。

3月19日，立法院的9樓大禮堂，一場名為「政府有關部會就政府預算如何協助遭受疫情衝擊之相關產業」公聽會正在熱烈討論，除了財政委員會的立委，還有金融監督管理委員會主委顧立雄、旅行業、觀光產業的業者代表統統與會，因為，面對一場全線衝擊的經濟戰，這場會議，涉及了經濟部、交通部、財政部、金管會等跨部會。

過程雖冗長，卻沒有太多雜音，會後結論一致：舊貸款展延，銀行不抽銀根，各部會並給予各種津貼補助，結論迅速由各部會自行發布措施報告，盡快執行。

同一天，銀行公會也同步召開理事會議，決議旅行業等這次受疫情影響甚巨的產業，銀行貸款展延至明年（2021）年底，不得抽取銀根。

各部會動起來，只是公聽會的結論還需要各部會做成實際的決議，需要時間；但企業天天開門營運，人力、水電費用時刻都在燒錢，許多企業等不及政府的紓困金、救命錢，已經先行自助。

3月20日，國內最大旅行社雄獅旅行社率先召開臨時董事會，會中決定全體董監事不領去年的酬勞，等於一刀砍去每年1千5百萬元的董監酬勞（以2018年董監酬勞計算），此外副總級以上高階主管領半薪、協理級以上砍薪3成，董事長王文傑並下令清空打包總公司的3個樓層，以節省水電費用。

企業自救砍薪發債 各國央行勇買企業債

3月23日另一家觀光業的龍頭企業晶華酒店也隨之跟進，同樣以不領董監酬勞、高階主管減薪，啟動自救計畫。

「點點滴滴都要算，公司營運熄火，3千位員工要就地整編！」說這話時，王文傑站在公司總部一樓的「星夢郵輪世界夢號」模型前，這艘排水量15萬噸的大型豪華郵輪，原本會在3月28日從台灣啟程、載著數千名旅客前往日本鹿兒島。

不過是在幾個月前，王文傑才向外界風光介紹雄獅旅行社如何包下整艘郵輪，計畫要把整個夜市搬上郵輪等令人咋舌的行銷計畫；然而一個全球巨變迎面打下，如今奢華的郵輪早已駛離台灣周邊公海，王文傑在疫情猛爆的2個月間，夜夜難以好眠，再現身，言談間幾度黯然，令人不勝唏噓。

除了20日的董事會決議，據了解雄獅內部已在計畫發行可轉債或現增等方式，自行籌措資金，繼續自救計畫；只是，此時企業舉債自救，有人敢借款或認購嗎？

2008年的全球金融風暴中，日本央行率全球風氣之先，是第一家跳出來發布〈公司債券購買的主要條款和條件〉的央行，隨後便踏入市場大買企業發行的公司債，而且購買範圍從一開始僅限於評等A級以上有擔保的公司債，隔年更放寬到BBB級以上，或不到BBB級但提供全額擔保的企業公司債，前後共花了超過1兆日圓在市場上大買日本的公司債，協助日本企業挺過當年的金融風暴。

日本揭竿起義，隨後英國央行、歐洲央行都採同樣作法，大買公司債來「挺企業」；而美國聯準會前主席柏南克、葉倫這兩位深諳資本市場運作理論的學術派巨頭，日前聯名建議聯準會應破框思考，直接買入公司債；終於在23日的會議上，聯準會首度通過透過2種新的融資工具，可以進場購買企業債，力挽狂瀾。

其實，美國政府在2008年金融海嘯後就有更開放的作法，更直白的「入股」方式，進行紓困。

最有名的例子就是當時美國政府花134億美元入股通用汽車，當時引發外界很大爭議，但通用汽車因此得以繼續營運，並成功於2010年在紐約交易所掛牌上市，而美國政府手上的通用股權也在2013年全數出清，雖然仍以虧損作收，但成功協助企業與社會挺過一場風暴。

該列為優先搶救對象？金融圈：關鍵時刻必須穩住旗艦

政府、尤其央行直接買進民間公司的股、債，是直接將資金灌入實體經濟的猛藥，但對象的選擇，又是一道難免將受爭議的難題。對此，金融業界人士指出，日本央行在2010年歐債危機期間為了救市開始買入ETF（指數股票型基金），分析其鎖定的指數與基金，日銀等於是將符合「市值相對高、獲利與股東權益報酬率穩定、設置一定數量獨董」條件的企業，定為重點救援對象，這個標準或可參考，「畢竟，關鍵時刻必須聚焦資源、穩住旗艦。」

非典型的救援手段，不是常態，而是為了面對這場非典型、沒有前例可循的經濟衝擊。在此極端情境下，全球的政府都在尋求各式合情、合法、合理的管道來紓困企業，甚至許多看來頗受爭議的紓困方式，在「救命」的目標下，都該挪出權衡考量的空間。

關上國境之門那一刻起，台灣經濟就面臨史上從未有過的嚴峻挑戰，許多企業正走在自救與岌岌待救的懸崖邊，台灣政府或許也應該思考以從未有過的開放心態，協助企業挺過這次難關。

文章來源：今周刊

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