商船運作備受疫情折騰 印度、南非等封港

因為新冠肺炎疫情，讓商船運作備受折騰，各國都要求商船進港前要先經過檢疫人員上船為船員量體溫後才准靠港，會讓船隻進港時間多花一到兩小時，本周印度、南非、馬來西亞相繼宣布封港，稍早印度、澳洲、菲律賓、福州都傳出港方要求船隻靠港需距離上一個港口14天，市場風聲鶴唳。

目前全球都還沒有商船船員發生新冠肺炎確診案例，在此情況下，船公司都不願意有更換船員動作，因為公司如果用的是菲律賓船員，但是船隻並未彎靠菲律賓，船員要搭機到他國登船，而多數國家都已禁止外籍人士入境，換下來的船員回國也需要居家檢疫甚至集中檢疫14天，船東都要求船員延後下船休假時間，我國航港局也特別將船上工作最長期限自12個月延長為14個月。

上周印度TUTICORIN與澳洲布里斯本、昆士蘭，中國大陸福州相繼傳出要求船隻距離上一個港口要相隔14天才能彎靠，但遭到業界強烈反對，陽明船隻有灣靠布里斯本，但表示截至目前為止還沒遭遇到困難。萬海與德翔海運則指出，旗下船隻都是提出自主管理報告，或是在錨地等候檢疫人員上船檢查後再靠港。福州港也在上周五公告宣布取消與上一個港口要間隔14天旳規定。

港口作業關係國家經濟與民生物資運送極巨，業界相信各國港口都不會輕易採取太嚴格的做法，目前多數是僅限制船員不得上岸，但是隨著疫情不斷升高，上周美國休士頓港就有兩個貨櫃碼頭因為工作人員確診而宣布關閉。

本周印度、南非與馬來西亞部分港口宣布封港，其中印度是煤炭進口大國，鐵礦砂出口，南非則是出口煤炭，幸好主要貨櫃碼頭為受影響，不過印度要求從中國出發的船隻，必須相隔14天才能彎靠印度港口，開往印度東岸的船隻只好減速航行，約增加1到3天船期。

現在市場是杯弓蛇影，航商都繃緊神經，也有隨時應戰的準備，如果遇到某國港口突發緊急狀況，會選擇跳港主離，改將貨物先卸在鄰近港口，以免影響船隻正常運作。

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