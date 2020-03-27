燦坤集團棄守旅遊業！不要燦星旅股權了

新冠肺炎重挫觀光產業，旅行社恐掀倒閉潮，燦坤集團旗下燦星網稍早公告，因外界經營環境變化，整體營運表現未如預期持續虧損，決議處分所持53％燦星旅行社股權，預估處分投資利益約在2,861萬元至1,961萬元，正式退出旅行業經營。

燦星旅稍早也發出重訊，表示大股東燦星網與買家侯佑霖、鄭寶蓮已簽訂股份買賣協議書。侯佑霖是亞果遊艇集團董事長，旗下有亞果遊艇開發、亞澎遊艇開發、亞青海洋文創、錚儀遊艇、樂活海洋學院、以及亞果國際潛水等六大集團企業，收購燦星旅後，可能結合本業，提供遊艇休憩產業朝著一條龍的全方位服務。

燦星旅成立於2003年，為國內第一代網路旅行社，在母公司燦坤的加持下，過往以類似店中店概念設立實體門市，主要經營日本線、東南亞自由行，以及國旅行程等路線，不過隨著網路旅行社興起，半路出家的燦星旅經營也遭遇逆風。

根據最新公布的2月營收，上市櫃6家旅行社2月營收總計達25.46億元，年衰退40.35％，其中以以燦星旅2月營收年衰達76.94％最多，顯示經營情況不妙。

事實上，燦星旅遊去年就傳出「要收」，甚至裁員72人，全台實體門市也關到剩25家，這是因為燦星旅在燦坤的擴張模式下，過往迷思「門市要夠多，生意才會好」，因此在全台急速展店，但開店成本和人才壓力撐不住，根本就不賺錢。

根據燦星網發佈重大訊息表示，本公司將參與公開收購應賣所持燦星旅股份53.175％（9,716,199股），每股5.10元，如以燦星旅股東參與應賣比率60％至90％估算，預計交易總金額約4,458萬元至2,972萬元。

（中時 黃琮淵）

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