Airasia暫停飛大部分航班 資深員工自願減薪

有鑒於COVID-19全球疫情日漸嚴峻，導致各國實行更嚴謹的旅行限制，AirAsia集團在此宣佈，旗下大部分航班將暫停營運。 AirAsia全集團旗下各子公司同意，並代為統一公告如下：

AirAsia（短程運輸）：馬亞航（AK）2020年3月28日至2020年4月21日暫停所有國際與國內航班；菲亞航（Z2）2020年3月20日至2020年4月14日，暫停所有國際與國內航班，包含呂宋島與其他各島；泰亞航（FD）2020年3月22日至2020年4月25日，暫停所有國際航班，國內航班將減少班次持續運營；印尼亞航（QZ）2020年4月1日至2020年5月17日，暫停所有國際航班，而國內航班則從2020年4月1日暫停至2020年4月14日；印亞航（I5）根據政府指示，將從2020年3月25起全面停飛21天。（I5僅有國內航班）

AirAsia X（長程運輸）：全亞航（D7）2020年3月28日至2020年5月31日，暫停大部分航班。(D7僅有國際航班)；泰亞航長程（XJ）2020年3月16日起暫停所有航班，為期3個月。曼谷-仁川航班將停飛至2020年4月19日（XJ僅有國際航班）

AirAsia始終將乘客與員工的安全與權利視為首要考量，隨著各國政府防疫所實施的各種措施與旅行限制，AirAsia也發揮一己之力，協助遏制疫情蔓延並確保旅客飛行安全。

該集團表示將持續對疫情觀察與評估，並將在疫情改善及相關單位核准後，盡快恢復航班業務。

AirAsia會透過電子郵件以及訊息通知所有受影響的乘客，乘客可以申請全額退款至AirAsia信用帳戶，有效期間為365天，惟出發日期不受365天限制。

或者可選擇無限次數更改到2020年10月31日前航班。以上方案皆可透過 airasia.com或 support.airasia.com由AVA虛擬客服協助操作。

建議乘客可隨時關注airasia.com或者是AriAsia所有社群平台以獲得最新資訊。

我們相信暫時停止營運是確保乘客與員工健康的正確做法，在這個艱難且充滿挑戰的時刻，乘客的安全仍是我們首要的考量。

為了進一步控制成本與支出，AirAsia集團全體管理階層及資深員工皆自願減薪與津貼，減薪幅度從最高100%至15%不等，這將幫助AirAsia度過目前極低旅行需求的艱難時期，同時也能夠減少對其他員工 – 尤其是低階員工的影響。

AirAsia集團將持續協助各國政府部門將滯留在外的旅客歸國以及運送物資的工作。

AirAsia免稅商品平台OURSHOP以及物流平台Teleport將繼續營運，Teleport 同時也在此疫情中擔任利用客機將醫護人員、醫用設備送往疫區工作。

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