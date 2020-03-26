觀光補助政府加倍 六福董座大讚快狠準

疫情重挫觀光業，政府宣布觀光補助加倍，六福董事長莊豐如表示，感謝政府展現快狠準魄力，準確理解產業危機與痛點，業界高層也表示，加上企業自救方案，能把忍受期拉長「活下去」。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情升溫，台灣加強出入境管制，重擊觀光旅遊產業鏈，旅行社、飯店民宿業全面受影響。

行政院政務委員龔明鑫今天說，對觀光旅宿業的艱困企業薪資補助方案，決定加碼一倍，旅行、旅宿、民宿、遊樂業等四大產業，企業業績若衰退達5成以上，且未採用勞動部「減班休息補助」、減薪未達2成的員工，由政府補助原薪資4成，上限新台幣2萬元。

也就是員工這8成薪資中，由政府分攤4成、企業分攤4成。該方案共補助3個月，4月到6月可申請。

龔明鑫說，行政院24日通過的觀光旅宿艱困企業薪資補助方案中，原本是補助每月原薪資2成，上限1萬元，也就是政府分攤2成、企業出6成；因考量該產業約有14萬名從業勞工，總統蔡英文與行政院長蘇貞昌商量後，決定翻倍加碼補助，以穩住這14萬人生計。

六福旅遊集團董事長莊豐如表示，面對如此大的挑戰，業界第一個反應，都是想辦法讓員工們維持原來的生活，並且在現有的營運條件下，持續提供客戶高品質的服務，運用各種方案堅持下去。

隨著疫情延續，莊豐如表示，非常感謝政府看到業界的努力，並展現快狠準的魄力，快速超前部署、「出狠招」加碼補助、準確理解產業危機與痛點；台灣人抗疫已成全球人表率，相信整體台灣經濟在政府及業者共同努力下，將會快速恢復元氣，再次驚豔全球。

針對紓困方案，旅行社高層表示，政府補助加上企業撙節方案，至少能把忍受疫情陣痛的時間拉長，大家的目標都是「活下去」，只是做法不一樣。

雄獅開第一槍後，晶華、五福、鳳凰都陸續宣布自救方案，例如董監事不領取2019年酬勞、高階主管主動減薪，或是董事長3個月不支薪，並微調上下班時間，取消假日值班等措施。

晶華董事長潘思亮先前也表示，晶華員工、股東、消費者與社會大眾的權益必須兼顧，晶華董監事與主管共體時艱，讓晶華的戰力保持在最好的狀態，迎接未來挑戰。

（中央社）

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