不敵疫情？高雄兩家老字號醫院驚傳停業

高市兩家老字號地區醫院驚傳不敵疫情衝擊而停業，分別是為在阿蓮區長佑醫院及前鎮區的二聖醫院。不過，高市衛生局今指出，據掌握高市醫院86家及2,000多家診所並無因疫情影響，而提出停業申請。

長佑醫院經營近25年，傳出4月底將熄燈，院方今對外證實，由於受到疫情影響，病患不敢來上門復健，嚴重影響營運。不過，衛生局簡任技正潘炤穎指出，據了解該院有20個醫事人員及20個床位，屬於地區醫院，就健保申報點數及營運狀況來看，事實上是處於長期低迷的狀態。

潘炤穎表示，長佑醫院最近3季營收絲毫沒有起色，或許在目前的疫情衝擊之下，對於其患者掌握度有一些問題，才會有停業需求，評估較屬於營運不佳，該狀況也不適用衛福部近日頒訂的補償紓困條例。基於地方衛生主管機關的立場跟義務，將對長佑醫院進行必要輔導及溝通。

另外，地方也傳出34年歷史的二聖醫院驚傳停業，潘炤穎指出，目前也未收到申請停業，截至目前高市所有醫療院所未因疫情而提出停業，基本上各有經營理念，當然經營成效也有好與不好，現在將疫情做連結，恐怕難以釐清。

（中時 柯宗緯）

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