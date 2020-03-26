疫情害的！「說好調薪3.4％」 高鐵緊急喊卡

過個年，什麼都變了！台灣高鐵挾去年載客、營收雙創新高的好成績，原本宣布今年要大方加薪3.42％，不過受新冠肺炎衝擊，說好的調薪確定喊卡，昨日發出通告給全體員工，表示要等疫情緩解後再行評估，希望員工體諒並共體時艱。

台灣高鐵去年因運量提升，每日旅運人次已達18.3萬人次，口袋滿滿，不只年終獎金是個人基本薪資2個月，再加1萬2千元，羨煞各界，還率先通過調薪案，整體調薪幅度達3.42％，其中一線人員調幅更可達5.1％，並自今年1月1日生效。

不過一場新冠肺炎，讓調薪計畫變調。高鐵表示，疫情蔓延世界各國造成空前衝擊，交通運輸及觀光旅遊產業首當其衝，高鐵也身處暴風圈中，不僅營收遠低於預期，也正積極推動節流及減班措施，並力爭政府紓困，以減緩疫情對財務衝擊。

高鐵解釋，去年10月宣布調薪時，無法預料疫情日趨嚴重，加上政府禁止非我國籍人士入境等措施，造成營收大幅下滑，始料未及，在評估未來整體經濟情勢，目前尚無調薪的空間與條件，要待「疫情趨緩、營收回穩」後再行評估辦理。

高鐵也向員工喊話，面對大疫當前，為兼顧永續經營及其他利害關係人，必須採取不得不的應變措施，還請各位員工體諒並共體時艱。

(中時 黃琮淵)

台灣高鐵昨日發出公文，宣布調薪因新冠肺炎暫緩。圖 ／讀者提供

高鐵調薪無限期凍漲 工會嘩然：嚴重打擊士氣

高鐵企業工會昨日在臉書發文表示，25日下午，公司以備忘錄，突然宣布原訂自3月執行的員工調薪，因新冠肺炎疫情影響將無限期暫緩，消息一出，員工嘩然。

工會指出，在公司預期疫情衝擊營收的情形下，工會雖理解公司為控制營運成本，暫緩調薪作業，但不解公司無視防疫期間，各職種員工努力不懈堅守自身崗位，無私地配合高鐵公司之超前防疫政策，犧牲休假和增加輪班的疲勞度，甚至面對有感染風險的第一線接觸，最後換來的是期望落空，對員工士氣打擊甚巨，凝聚之向心力更是狠狠的撕裂殆盡。

工會表示，在此嚴正敬告高鐵公司，節流不應只會訴求基層員工要「共體時艱」，用輿論道德壓力框住員工的薪資成長，卻不去盤點公司在營運、維修及行銷等等沒效益的開支，更遑論檢討高層薪資。

然而，暫緩不應是無止盡的等待，針對「暫緩調薪」之備忘錄，高鐵公司應詳細解釋：「疫情趨緩」要件為何？「營收回穩」的標準為何？殷盼公司做出具體說明。

工會呼籲，高鐵切勿舉著防疫大旗行違法犯紀之實，破壞勞資和諧。

(中時 潘千詩)

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