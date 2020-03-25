疫情重挫信心 服務業測驗點跌至3年半新低

新冠肺炎疫情重創經濟，台經院今天公布2月景氣動向，製造業、服務業、營建業3大產業營業氣候測驗點全面下滑，且因疫情傷及內需，並讓廠商看壞未來展望，服務業營業氣候測驗點跌至3年半新低。

台經院指出，2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）疫情自亞洲擴散至世界各地，使得2月亞洲製造業景氣全面萎縮，且因近期國際油價崩跌，更使得全球金融市場劇烈震盪，儘管3月美國聯準會及多國央行緊急降息與寬鬆貨幣政策因應，市場恐慌情緒依舊蔓延，並對全球經濟造成衝擊，也使得各國際預測機構紛紛下修今年全球經濟成長率。

隨著疫情影響擴大，台經院今天公布2月3大產業營業氣候測驗點也同步下滑，製造業營業氣候測驗點較上月大減5.31點，跌至88.73點，是2019年1月以來新低；服務業營業氣候測驗點則下滑3.79點，降至86.09點，為2016年9月以來新低。

台經院解釋，疫情擴散至歐美，不利於終端需求，影響製造業廠商對於未來半年景氣看法以持平與轉差居多；服務業同樣受到疫情干擾，國際航班大幅縮減，來台人潮驟降，國內民眾也減少公共場所群聚意願；此外，全球金融市場動盪持續，整體消費緊縮，逐漸擴散成為銀行業的壞帳，因此餐旅業、批發業與銀行業對於未來半年景氣看壞的比例超過一半。

近期國際金融市場波動劇烈，台經院院長張建一也說，疫情讓金融市場出現大幅下修，短期跌的速度非常快，而且疫情高峰期未到，金融市場修正恐怕還沒結束。

至於營建業，台經院表示，短期內尚未見到疫情衝擊，不過考量疫情趨於擴大，料將影響民眾看屋意願、不動產開發商的推案進度，導致交易量的表現可能不如預期，因此多數不動產業者看壞未來半年景氣。

根據台經院調查，2月營建業營業氣候測驗點為90.02點，較1月下滑5.70點，且連2個月下跌，是2017年6月以來新低。

延伸閱讀

疫情衝擊 圓山飯店董事長自行減薪3成

新冠肺炎防疫 101家夜店KTV停業

晶悅25日停牌 傳桃園老飯店恐歇業