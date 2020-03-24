晶悅25日停牌 傳桃園老飯店恐歇業

上櫃公司晶悅今天公告因有重大事項待公布，25日暫停交易，由於旗下桃園老字號飯店「晶悅國際飯店」先前傳出客房部4月歇業，市場猜測，明天公布的重大訊息恐與此有關。

櫃買中心今天指出，晶悅公司上櫃有價證券自3月25日起暫停交易。

晶悅國際飯店因有重大事項待公布，櫃買中心公告該公司上櫃有價證券自3月25日起暫停在證券商營業處所買賣，公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。

消息指出，晶悅將自4月1日起飯店停止訂房，員工予以資遣。桃園勞動局就服處日前也接獲通報，晶悅國際飯店將資遣約36人。

晶悅先前澄清表示，關於晶悅國際飯店是否歇業須等董事會決議後確認，預計於董事會決議後公告。

武漢肺炎疫情重創觀光業，台中亞緻大飯店扛不住壓力宣布正式熄燈，多家飯店也傳出休無薪假、裁員或是暫停歇業。

桃園晶悅國際飯店除了傳出客房部將歇業外，也受到三發地產關係企業近來「家庭宮鬥」的風暴波及。

晶悅國際飯店前身為桃園大飯店，有40年歷史，是桃園地區的老字號飯店，設置388間客房，2013年由三發地產董事長鍾俊榮透過三發地產旗下的投資公司收購後，改名為晶悅國際飯店，並由董娘楊顯玲擔任晶悅董事長。

根據晶悅財報顯示，2014、2015年每股盈餘（EPS）都有1元以上的水準，不過2016年起開始走下坡，2018年出現首度虧損，每股虧0.47元，去年前3季每股也虧損0.09元。

（中央社）