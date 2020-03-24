疫情燒少出門 外送平台訂單年增4倍

新冠肺炎帶動宅經濟發燒，許多民眾減少外出用餐，改用外送服務。據平台業者統計，2月外送單量較1月大幅成長5成，更較去年同期成長4倍。業者也因應政府紓困政策，推出配套方案。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，重創餐飲業績，不過，由於民眾消費習慣改變加上宅經濟發燒，疫情延燒之際，外送平台逆勢成長，支撐餐飲業業績。

戶戶送發布新聞稿表示，受疫情影響，消費者改用外送平台、減少外出吃飯，也連帶提升外送業績。根據統計，2月外送單量較1月大幅成長5成，較去年同期成長4倍；foodpanda也說，從3月起推出補貼外送服務費、指定店家優惠等活動，也帶動美食外送訂單量大幅增長。

為了減緩疫情對餐飲業衝擊，經濟部商業司正研擬規劃補助「尚未加入」外送平台店家，每店上限1.5萬元，預計有1.1萬家小商家受惠。

foodpanda表示，願意配合政府政策並積極研擬紓困內容，foodpanda將以「輔導最多餐廳店家夥伴加入外送平台」及「提高餐飲業者營收」做為目標。若有意合作者可以透過網頁留下資料，登記成為紓困補助店家， foodpanda日後將依照經濟部商業司公布辦法予以協助。

Uber Eats表示，針對自備行動裝置的業者，Uber Eats從今天起，將提供5,000個免平台上架費用的申請名額，讓中小型餐飲業者啟動外送服務，有意者可查詢表單。

另外，為了保障外送員、合作餐廳及消費者衛生安全，外送平台也祭出防疫措施。戶戶送表示，於今天發送外送夥伴進口口罩及乾洗手，同時加強防疫宣導。

戶戶送、foodpanda也推出無接觸送餐服務，消費者在結帳時可以選擇「無接觸送餐服務」，指定將食物放在門前或是改由大樓警衛代收等，減少接觸。