保時捷去年全球新車銷量達28萬輛、年增10％

德國豪華車、跑車品牌保時捷（Porsche）發表2019會計年度財報，屏除特殊項目支出外，保時捷在全球交車、營業額與整體營運成果均有斬獲。保時捷統計，2019年度全球交車總數達28.08萬輛、年增10％，營業額達285億歐元、年增11％，不計入特殊項目支出的整體營業額增加44億歐元、年增3％；整體銷售報酬率不計入特殊項目支出為15.4％，雇員數增加10％達3.54萬人。

保時捷全球執行董事會副主席兼財務與IT執行董事會成員Lutz Meschke表示：「2019年若不計算特殊項目支出，保時捷整體營業額與利潤均創造嶄新紀錄，利潤成長主要來自銷量提升與事業體開發及部門擴編。然而，伴隨整體成長亦產生相對衍生成本，另有針對電動化與數位化的投資與匯差則抵銷部分營收；儘管如此，我們仍成功超越預定策略目標，屏除特殊項目支出，年度銷售報酬率達15.4％，投資報酬率則達到21.2％。」

2019年第二季因柴油事件衍生5億歐元特殊項目支出，因此，扣除特殊項目支後，整體營收為38.6億歐元，銷售報酬率為13.5％。

保時捷指出，2019年度整體成長主要歸功於Cayenne與Macan車系，其中Cayenne全球交車總計9.2萬輛、年增29％；Macan全球銷售近10萬輛、年增16％。德國與歐洲市場成長尤為顯著，均達到15％。

在全球前兩大汽車市場中國大陸與美國，保時捷依舊表現亮眼，於中國大陸市場創造8.67萬輛的銷售佳績、年增8％；美國市場總計交車達6.15萬輛、年增8％；在全球兩大汽車市場雙雙衰退情況下，締造逆勢成長的佳績。

保時捷表示，至2024年，預計投入約100億歐元開發混合動力、純電動力與數位化發展，並持續推出更具效能的電動化車款。緊接著也將發表Taycan的第一部衍生車型Cross Turismo。而新世代的Macan也將轉變為純電驅動，成為保時捷旗下第二款純電車型。保時捷預計於2025年前將品牌旗下一半車型調整為純電或插電式油電混合動力選項。

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