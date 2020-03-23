觀光飯店第一槍 晶華酒店高階主管減薪30％

繼雄獅旅行社上周宣布全體董事不領取2019年酬勞、齊心自救抗疫後，觀光業另一龍頭企業–晶華國際酒店集團（2707）也在今日（3月23日）召開的董事會中決議通過同樣的自救方案，董監事將不領取2019年酬勞、高階主管也主動減薪30%、人事部則積極規劃「觀光業轉型培訓」課程，集團將以保障全體同仁工作權益為首要目標，齊心協力共度這前所未有的艱難時刻。

同時，晶華在短、中期資金無虞的狀況之下，為維護並回饋股東長期投資的權益，董事會也通過2019年第三、四季的盈餘分配案，每股將發放現金股利3.9206元，連同第一、二季已分配的6.1248元，2019年總計每股現金股利為10.0454元。

觀光飯店業績雪崩式下滑

新冠肺炎疫情延燒全球，病毒不只是傷害到世人的健康、對經濟產業的破壞力更是強大，在這一波經濟病毒的強攻之下，觀光飯店業受傷慘重，面對雪崩式的住房率以及市場消費信心的動搖，董事長潘思亮表示：「員工、股東、消費者與社會大眾的權益必須兼顧，雄獅做出了令人欽佩的表率決定，我很感謝晶華董監事們的支持跟進，也感念主管們願意共體時艱，這段期間，我們會持續優化自身產品面與服務面的競爭力，善盡企業社會責任，讓晶華的戰力保持在最好的狀態，迎接未來的挑戰。」董事會在採取一系列積極自救方案的同時、也呼籲政府正視觀光產業面臨的困境，立刻有效率且準確的給予業界必要的協助。

2019財報不亮眼 合併營收年減2.10%

董事會通過2019年財務報表合併總營業收入為65億3仟5佰6拾萬9仟元，比2018年同期66億7仟5佰9拾4萬4仟元，減少（1億4仟零3拾3萬5仟元）（-2.10%），合併營業收入減少主要係與英國洲際集團合資及出售部分股權案，自2018年7月起不再認列海外Regent 的營收致Silks Global 營收減少（兩億9仟2佰8拾8萬5仟元）（-90.39%）。台北晶華增加（1仟7百零3萬六仟元）（+0.47%），捷絲旅（1仟3佰萬8仟元）（+3.42%），晶泉丰旅（5佰6拾5萬9仟元）（+3.38%），台南晶英 （5仟零1萬7仟元）（+6.89%），太魯閣晶英（5仟1佰34萬7仟元）（+13.01%）。

合併稅後淨利為$13億8,486萬5仟元，比2018同期的$13億9,800萬零3仟元減少（-1,313萬8仟元）（-0.94%），主要係去年同期認列Regent與IHG JV及出售部分股權案淨利益（$3億7,114萬1仟元）及本期子公司Silks International Inc 認列出售日本不動產淨利 (+1億9,728萬3仟元)，及子公司稅後淨利比去年同期增加（1億5,232萬6仟元）。EPS稅前為每股$12.80元，比去年同期每股$13.21元減少（-0.41元）。EPS稅後為每股$10.58元，比去年同期每股$10.80元減少（-0.22元）。

董事會也通過2019年第3及 4季盈餘分配案，擬自2019年度第3及 4季可分配盈餘提撥NT$499,492,171 每股分配現金股利3.9206元, 連同已分配的2019第1及2季每股現金股利6.1248元，總計2019年每股現金股利共分配10.0454元 與去年同期每股減少1.0296元主要係本期因美金及日幣貶值致累積換算調整數提列特別盈餘公積（1億零3佰3拾5萬9仟元）致可分配盈餘減少。

晶華酒店備妥防疫措施 住房專案優惠多

為因應疫情衝擊，晶華國際酒店集團即全面啟動防疫措施，並且預見市場需求、推出各項因應的住房餐飲行銷活動，讓消費者在此非常時期依舊能安心便利的享受五星級設施與服務，進一步鞏固市場占有率。繼台北晶華酒店推出「買6000，送8000」住房專案，集團旗下包括晶英、晶泉丰旅以及捷絲旅…等12家酒店也全面跟進，以全額、甚至超額回饋的方式，包括至多3,000元的台北晶華餐飲抵用券、「全台精品首府」–麗晶精品消費抵用券…等。

旅客們在前往全台各地歡度假期之後，還可以回到台北，享受晶華酒店豐美的餐飲饗宴，並體驗麗晶精品尊榮的購物服務。整合集團資源優勢的靈活操作方案，而台北晶華釋出全台北市唯一擁有戶外露臺與落地窗客廳的雲天露臺客房與野餐服務的「城市度假專案」，更是把陽光綠地、吃飽睡足、盡情購物…等度假元素通通包入住房專案當中，在國旅市場中一枝獨秀。

延伸閱讀

觀光業紓困2.0版 每家旅行社規劃補助10萬元

蔡英文： 加碼百億救觀光運輸業

桃園晶悅飯店客房部 驚傳4月歇業

🎯加入工商時報Telegram頻道 📱精選新聞不漏接! https://t.me/ctee_telegram