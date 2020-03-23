搭車的人少了…高鐵4／18起離峰減班

新冠肺炎疫情衝擊，台灣高鐵也撐不住人流大減，經審慎評估市場供需及旅客便利性，決定自4月18日（六）起進行短期班表調整。本次短期調整班表，平日全時段及週末尖峰時段班次均維持不變，旅客無論週間通勤、商務往來及假日返鄉探親等均不受影響；週末（週五至週日）離峰時段調減41班車次，佔目前每週總班次1016班僅約4％。上述調整之車次同時段每小時仍維持至少3至4班次列車的旅運服務，可充分兼顧大眾搭乘之便利性。

台灣高鐵公司表示，短期調整班表實施日起之各車次列車車票，即日起透過各售票通路同步開賣，敬請旅客提早規劃行程。本次短期調整班表每週提供975班次的旅運服務，預訂實施至6月21日（日），即端午節疏運前。高鐵公司亦將密切觀察疫情發展，持續評估旅客需求，一旦疫情好轉、運量回升時立即提前恢復原班表。

台灣高鐵公司表示，受疫情衝擊致民眾外出意願大幅降低，高鐵運量自二月起明顯下滑，尤其週末期間更為明顯。經通盤權衡市場供需及旅客需求，決定務實調整營運資源，以落實公司治理，減少週末之過剩運能供給，並將餘裕人力投入加強當前各項防疫措施，同時積極「超前部署」，為後續預防疫情升級預作更周全的準備，更將提升人員教育訓練及設備維護檢修，希望一旦疫情風暴過後，台灣高鐵能夠立即為旅客提供更加優質、安全的旅運服務。

(中時 黃琮淵)