離岸風電族群 Q2大爆發

國內離岸風電工程千億商機逐漸浮現。隨開發商啟動風場建置工程，預計第二季起進入生產高峰期，自上游的鋼板和線材原料，至下游的水下基礎和基樁產品都將大增，包括中鋼、中鋼構、春源、新光鋼、世紀鋼、春雨及恒耀等相關供應鏈廠商，都可望受惠。

以中鋼來說，董事長翁朝棟將「高值化鋼廠」和「綠能產業」做為未來50年發展的雙主軸產業。旗下興達海基除承包沃旭56座套筒式水下基礎工程，也攜手丹麥哥本哈根基礎建設基金共同成立中能公司，將開發彰化29號風場。中鋼執行副總黃建智表示，隨著風電開發逐漸成熟，該公司供應下游風電所需的鋼板數量也明顯增加，預估第二季供應量將達到8,000～1萬公噸，較第一季5,000公噸左右，增加一倍之多。

中鋼興達海基示，自2月份起就展開套筒式水下基礎的組裝作業，雖受疫情干擾，但預計第二、三季起就會有成果出爐，今年建造目標量為13座水下基礎工程，每座所需的鋼板數量為1,300公噸，若包括備料則達到1,500～1,600公噸。

Wendteam成員的中鋼構和春源，都是風電的主要供應鏈廠商，待興達海基產品出爐，就望供應相關零組件。中鋼構表示，負責的是水下基礎上架部份，每座鋼板需求量至少400公噸，另還有下架部份；春源是風電產業的生力軍，正申請認證中，預計第二季取得認證後，即可參與生產作業。

新光鋼董事長粟明德指出，主要承建風電基樁部份，已取得認證，預計4月底前將與業者簽約，第二、第三季可正式量產，正式跨入風電領域，提升營運動能。

世紀鋼則已取得開發商沃旭、哥本哈根基礎建設基金（CIP）及達德發包的81支水下基礎基樁、62座管架、及69支水下基礎基樁（PP）等工程，將自第二季起進入生產高峰。法人估計，今年營收將達到40～50億元，較上年營收倍增，其中風電營收將佔70％～80％左右，其餘為鋼構。世紀鋼近期內也將參與台電二期離岸風場標案。

至於螺栓大廠恒耀，已有參與國外風電開發經驗。這次參與國內風電工程，可望取得大螺栓訂單，將於近期和系統商簽訂18項產品合約，初期先供應幾百公噸產品，長期供應量更為可觀。此外，也是供應鏈成員的春雨，則積極開發風電高端螺絲產品。