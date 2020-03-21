李義隆、梁進利膺重任 磐石、中菁新會長 領航經濟

磐石會及中菁會會長雙雙換人做。磐石會新任會長─高僑自動化董事長李義隆21日正式接下印信走馬上任。他強調，磐石會員扮演精密機械、光電等多項產業的關鍵研究開發推手，使台灣成為全球重要工業和著名品牌關鍵零組件的主要供應者，將肩繫維持世界產業「不斷鏈」的任務與使命。

至於中菁會第26屆新任會長，則由聖暉工程科技董事長梁進利接任，他也是磐石會的副會長。這位全台最老字號的上市櫃老闆聯誼會的會長說，經濟環境、競爭條件在改變，企業生存元素也在改變，但企業主追求永續的決心不變，希望會員們傳承經驗、追求環境永續、社會關懷、公司治理，並導入企業永續基因，為社會發光。

磐石會過去每屆會長交接，總統或副總統都會到場觀禮，並由時任的台中市長監交。但因疫情考量，21日晚只舉行內部新舊任會長及會務交接，儀式不對外舉辦，創該會罕見的交接場面。

新任會長李義隆表示，磐石會已邁入23屆，除此，在鞋子、紡織、建築、飯店、餐飲、食品、自行車、水龍頭及瓶蓋等領域，磐石會員也都擁有一席之地。會員們不論是黑手興家、白手起家，或歷經數代的累積傳承，才能從無到有、從有到富有，並在世界許多產業中塑造「隱形冠軍」，為經濟發展的領航典範。

本屆磐石會年度標語也設定為「見證奇蹟、璀璨磐石」。

磐石會今年新加入會員，包括成霖董事長歐陽玄、關中董事長洪文照、拓凱副董事長朱東鎮等人，累積會員數達106家，包括順德、喬山、寶成、彰源、上銀、豐興、勤美、怡利、金可、美律、聖暉、台數科、宏全、台灣百和及百和興業等，涵蓋北中南知名上市櫃企業（含未上市公司），2019年度總市值近2兆元。

中菁會方面，新任副會長由霹靂國際多媒體董事長黃文章出任，目前擁有的65家會員全是上市櫃公司，包括永信、聖暉、巨大、為升、廣隆、環科、立隆、希華、德昌及宏全等。