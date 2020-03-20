六福客棧將變身酒店式商辦

因應疫情發展並著眼集團長遠發展，六福旅遊集團提早啟動「資產活化」計畫，六福董事長莊豐如20日表示，六福客棧確定改建為A級「酒店式管理商用辦公大樓」；另新竹關西六福莊與六福村周邊土地則將以全新「六福生態度假村」品牌，開發並搶攻三代同堂樂齡旅遊度假商機。



莊豐如表示，立足市場48年的六福客棧5月熄燈，預計投入15億元於2021年第一季啟動改建，將興建地下5層、地上21層鋼骨結構建築物，總樓地板面積估達6,200坪。新大樓將導入智慧科技，結合辦公、社交、美食、安全，串聯辦公室、酒店式服務，並透過六福酒店式的物業管理，提供便利且精緻的高端服務。



由於台北市「松江南京商圈」商辦大樓空租率不到5％，可開發土地數量少，周遭建物多為30年至50年「高齡商辦」，市場推估，六福客棧改建後的整體開發價值介於80億至90億元間。



六福旅遊集團在新竹關西有超過上百頃土地，為迎合全球「生態旅遊」、「銀髮養生」浪潮，莊豐如表示，六福將運用多元生態動植物環境與地利，並結合六福村及六福莊周邊場域，朝「生物共生」、「循環再生」、「觀光生態農業」、「樂齡友善生活」等4大方向進行發展，發展全台獨有的高端、精緻、時尚「六福生態度假村」與「樂齡友善社區」。第一階段將先開發27公頃。



六福2019年營收22.26億元，在扣除六福皇宮影響後仍年增9.98％，但稅後淨損5.46億元，全年每股虧損2.93元。六福董事會決議不配發股利，將於6月23日召開股東常會。另為充實營運資金、改善財務結構，六福董事會通過擬發行私募普通股不超過2000萬股，預計募資2億元。



六福2019年虧損主要原因是受到業外提列安康段土地認列價值減損約2.56億元影響，因該土地目前仍在訴訟中，六福以最保守之方式評估來提列減損，未來受到影響的幅度已十分微小。六福今年上半年營運恐仍受疫情影響，但六福客棧改建酒店式商辦大樓，並開創「六福生態度假村」、「樂齡友善社區」新品牌後，長期表現仍然可期待。