獨》發薪至九月沒問題 董座：華航不會倒

華航董事長謝世謙19日在與桃園市機師職業工會華航分會代表對話時指出，「華航不會倒」，而無薪假是最後最不得已的選擇，如果真的要無薪假，也會與華航企業工會與桃園市機師職業工會華航分會坐下來協商，不可能貿然實施。華航內部透露，以公司現金流，發薪水到9月沒問題。

桃園市機師職業工會針對團協獎金的發放，週四（12日）設計並進行了一次會員意向之問卷調查，問卷的初步結果顯示：以企業工會之續發決議為參考決定「如期發放」抑或是「延後發放」者，前者佔了相對多數。

這是由450位會員在上週四以當時的疫情背景狀況下，於24小時內做出的問卷回覆。隨著世界各地（尤其是歐美等國）疫情的迅速擴散，過去短短幾天內，各國與台灣政府紛紛宣布包括邊境管制、封鎖或全面停航等政策，對本已嚴重受創的航空業而言更如同加雪上加霜。而17日交通部則進一步證實即將提撥300億元提供國內航空公司申請「專案貸款」以紓解支應包括「員工薪資」在內的短期現金需求。

隨著情勢的急遽惡化，機師工會擔憂此時倘若仍維持團協獎金之發放時程，工會與會員恐將冒著遭輿論責難的極高風險，也徒增有心人士操作之空間。

面對最新的情勢發展，工會的臨時會代會議中經投票幹部做成決議：為共體時艱，「願意延發」團協獎金。

工會在給會員的信中指出，已向華航董事長謝世謙說明該會開會結果，謝世謙表示非常感謝工會，面對疫情，公司已和內政部協調不需隔離14天，19日已經公布相關辦法細則，但是他誠心拜託，拜託組員「務必配合防疫政策」！他說這點要請工會幫忙宣導。

工會也說明因為組員對於在外站的醫療協助還有確診後的後續處置有所擔憂，所以無法放心，希望公司可以再次向員工說明。謝世謙表示這部分公司可以來做。工會也持續關注。

對於未來對策，謝世謙表示以「最好準備，最壞打算」的態度面對。重要是維持現金流才能撐下去，目前有各種可能配套措施，在政府與交通部願意協助支持下，請大家放心，「華航不會倒」，而無薪假是最後最不得已的選擇，如果真的要無薪假，也會與華航企業工會與桃園機師職業工會華航分會坐下來協商，不可能貿然實施。

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