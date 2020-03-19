民眾瘋搶 量販超市業績疫起High

國內新冠肺炎確診數破百例後，激起民眾恐慌心理，量販超市通路18日傍晚開始湧入搶購人潮，單日來客數比平日倍增，包括泡麵、米、罐頭、冷凍食品、衛生紙等民生必需品都被民眾瘋搶，架上更是補貨不及，賣場人力總動員，就連總部也出動人力到場支援，業者稱：「現在是比照中元節、過年檔期在做！」

庫存穩定 毋需過度囤貨

而此一民生物資搶購潮也延續到19日，業者觀察，周四白天原屬於離峰時間，但賣場一早就開始湧入人潮，結帳櫃檯更不斷出現排隊人龍，實屬罕見。不過，業者也強調現在門市積極補貨中，盡可能滿足民眾需求，目前庫存量也維持穩定，呼籲民眾適度採買即可，毋需過度恐慌囤貨。

事實上，民眾購買行為跟中央流行疫情指揮中心宣布的新增案例，確有高度連動關係。例如全台口罩搶購熱潮，也是在1月28日台灣出現第一例本土病例後開始湧現；而3月18日當天國內一口氣新增23例，累計達百例大關，部分民眾基於害怕疫情升高、民生物資缺乏的預期心理，使得原先就已經比疫情爆發前高漲的民生物資購買需求，瞬間飆升。

家樂福、愛買、全聯擠爆

據家樂福觀察，18日傍晚17:00開始賣場陸續湧入下班人潮，截至18:00就已達成當日業績目標，全天來客數跟業績更比平日數倍增，主要熱銷商品包括泡麵、米、油、醬油、罐頭、調理包、濃湯、冷凍食品、衛生紙等民生必需品，貨架幾乎被搶購一空。

愛買也表示，18日當天來客數是3月迄今平均單日來客數的1.1倍，尤以北部門市來客數成長最明顯，當天18:00後至營業結束前人潮最多，晚上業績較白天成長至少3倍，民眾大多採買泡麵、罐頭、冷凍即食品等，賣場也已動員更多人力將貨架補滿補齊，也將密切注意商品供貨狀況。

米、泡麵、衛生紙掃購一空

全聯也指出，部分門市18日下午開始出現人潮，採買商品大多以食品類為主，如麵製品、罐頭、包裝米等；另由於防疫期間民眾大多選擇在家自煮，門市生鮮蔬菜及冷凍、冷藏等可簡單覆熱即食的食品也很受歡迎。全聯強調，目前門市整體備貨量「比照中元檔期」，有時貨架上商品數量較少，是因店員補貨不及或者物流送貨時間差等因素，將持續積極補貨滿足消費者需求，也呼籲民眾不要恐慌囤貨。