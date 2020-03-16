搶客大戰 台北飯店祭流血價

新冠肺炎疫情強襲，外人來台旅行市場急凍，大台北地區國際觀光飯店成為重災區，國人成為業者搶救住房率的「唯一救贖」，為此板橋希爾頓、台北亞都麗緻、喜來登、國賓、老爺、遠東國際及新北市捷絲旅三重館等，紛紛鎖定國人殺價推出國人住房優惠案，全力搶攻清明連假住房商機，掀起市場「搶國人」大戰。



大台北地區觀光飯店主要以國際商旅與觀光客為主要客源，進入3月外人來台旅行市場近乎「歸零」，市場整體平均住房率低於20％，業者表示唯一活水只剩下國人，且還得要有「假期+低價」才能催出購買動機，業者表示「除了殺價還是殺價！」且直言這時候不能考慮成本。



計畫於4月起放無薪假的台北亞都麗緻大飯店為搶住房率，推出「買一贈一」住房專案，4,399元即可連續入住兩晚或選擇分兩次入住，等同每房僅需2,199元，可分兩次入住，第二晚更可延長至9月30日使用，為飯店開館迄今「最殺」優惠。



新北市唯一國際牌觀光飯店台北新板希爾頓酒店，擺脫單打獨鬥的困境，攜手凱撒飯店連鎖推出住宿餐飲優惠方案，即日起至4/30日止，凡電話預訂此專案將享有4,500元含雙人早餐，另加碼贈送全省通用凱撒飯店連鎖餐飲抵用券1,000元，可直接現場抵用飯店之餐飲服務，也可至全台凱撒飯店連鎖系列中任一餐廳抵用，創國際品牌酒店與台灣本土酒店品牌「跨品牌、跨館聯合行銷」先例。



台北喜來登大飯店為搶清明連假國人出遊住房商機，採分眾方式針對不同需求的旅人推出3套國人住宿專案，一日遊專案下榻豪華客房每房未稅2,666元，「買小送大」2日遊專案入住豪華客房1晚贈卓越套房1晚，每房未稅3,888元。3日遊專案下榻華客房3晚每房未稅6,060元，平均每晚2,020元，且以上專案皆享全館7間餐廳用餐6折優惠，亦是開館迄今最惠價。



其他如台北老爺、國賓與遠東飯店，以及三重捷絲旅，針對清明連假推出的國人優惠住房案，也都以價格優惠加上連吃帶住等多種好康誘因，期能吸引國人青睞。