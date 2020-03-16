電動機車誘客 中華車打費率戰

搶買氣、奪市占，電動機車業者3月通通動起來，中華eMOVING大打費率戰，針對iE125車款祭出首年電池月租費199元的優惠方案，平均騎每公里只要0.78元的業界最低價搶客。Gogoro則推出延長全車保固至三年的限時優惠，向消費者招手。



市場新兵摩特動力（PGO）Ur1電動機車針對分期付款的買家，提供業界最長的15期零利率優惠外，還追加雙保險（5萬元車碰車、5萬元駕傷險）與免費道路救援共三大好康，擴大銷售客層。宏佳騰（A-motor）除推出國民電動機車Ai-1 Comfort外，針對電動車全車系端出專屬配件禮，與推薦購車最高可獲價值1.8萬元的雙鏡頭運動攝影機等活動，提升品牌聲量。



受到政府購車補助縮水影響，加上七期環保燃油機車納入政策補助範圍，油車業者強推多款新車搶市下，今年以來電動機車銷售聲勢下滑許多，前二月銷量還不及萬輛、市占率僅8.3％，較去年的平均值腰斬，讓電動機車業者心急不已。



所幸隨各地方政府陸續公布加碼補助方案後（全台目前僅高雄市未公布），電動機車買氣有回溫跡象，電動機車業者也趁機加碼促銷，拉抬業績。



其中，中華eMOVING宣布即日起至3月底前，只要購買eMOVING iE125系列電動機車，就能享受首年基礎型電池月租優惠價199元（原價399元），另再提供3,000元購車金，及12期刷卡分期購車零利率優惠。以嘉義市為例，購買iE125扣除補助後月付不到4,000元。



中華車指出，針對消費者最在乎的電池耐用度，iE125採車電分離方案提供電池終身保固，並可讓車主依自身需求選擇最適合資費，包含：每月199元（基礎型，原價399元）、599元（輕量型）及799元（進階型）。



其中基礎型適合住家與公司充電便利的客戶，在家充到飽，在外臨時用電則以單次付費方式至快充站補充電力；輕量型提供100分鐘超級充電時數、進階型為不限快充時數方案，適合都會區且騎乘里程高的車主。