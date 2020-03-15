前瞻一周：下周國內外財經焦點
國內財經焦點
3／16（一）
- 央行公布2月銀行人民幣業務概況
- 國泰投信亞高收基金記者會
- KPMG線上記者會
- 台中建經協會大師講座
- 廣三SOGO母親節預購記者會
3／17（二）
- 關務署記者會
- 友達新產品技術發表會
- 環球晶英文線上法說會
- 皇普建設「摩天100」動土
3／18（三）
- 賦稅署記者會
- 經濟部召開電價審議委員會
- 高雄地政局標售土地開標
3／19（四）
- 央行第一季理監事會
- 中保記者會
3／20（五）
- 經濟部公布2月外銷訂單
- 中鋼構召開董事會
3／21（六）
- 夢時代超人力霸王英雄變身特展
國際財經焦點
3／16（一）
- 美國3月帝國州製造業調查
- 日本1月零售銷售修正值
3／17（二）
- 美國2月工業生產、3月NAHB房屋市場指數、API每周原油狀況
- 日本1月工業生產修正值
- 英國2月失業率報告
- 德國3月ZEW經濟景氣指數
3／18（三）
- 美國MBA每周房貸申請調查、EIA每周石油狀況報告、2月新屋開工、營建可、聯準會利率決策
- 日本2月消費者物價指數（CPI）
- 歐元區1月貿易收支、2月CPI
3／19（四）
- 美國上周初領失業救濟人數、3月費城Fed製造業調查
- 紐西蘭第四季國內生產毛額（GDP）
- 加拿大2月ADP就業報告
3／20（五）
- 美國2月成屋銷售
- 德國2月生產者物價指數（PPI）
- 加拿大1月零售銷售
陸港澳焦點
3／16（ㄧ）
2月份規模以上工業增加值、城鎮固定資產投資、社會消費零售總額、失業率。
3／17（二）
美國中概股中通快遞公布2019年第四季和全年財報
3／18（三）
美國中概股嗶哩嗶哩公布2019年第四季和全年財報
3／19（四）
2月Swift人民幣在全球支付中占比（％）
3／20（五）
公布3月份貸款市場報價利率（LPR）
台股一周焦點
3／16（一）
- 除權息｜ 國碩、百容、東科-KY、豆府
- 法說會｜環宇-KY、同欣電
3／17（二）
- 法說會｜國泰金、環球晶
3／18（三）
- 股東臨時會｜恩得利、光罩
- 法說會｜中磊、力成
3／19（四）
- 法說會｜明泰、勤誠、捷迅
- 除息｜台積電
3／20（五）
- 除息｜禾聯碩、泰金寶-DR
- 股東臨時會｜倚強、矽瑪、地心引力