前瞻一周：下周國內外財經焦點

圖／Unsplash

國內財經焦點

3／16（一）

  • 央行公布2月銀行人民幣業務概況
  • 國泰投信亞高收基金記者會
  • KPMG線上記者會
  • 台中建經協會大師講座
  • 廣三SOGO母親節預購記者會

3／17（二）

  • 關務署記者會
  • 友達新產品技術發表會
  • 環球晶英文線上法說會
  • 皇普建設「摩天100」動土

3／18（三）

  • 賦稅署記者會
  • 經濟部召開電價審議委員會
  • 高雄地政局標售土地開標

3／19（四）

  • 央行第一季理監事會
  • 中保記者會

3／20（五）

  • 經濟部公布2月外銷訂單
  • 中鋼構召開董事會

3／21（六）

  • 夢時代超人力霸王英雄變身特展

國際財經焦點

3／16（一）

  • 美國3月帝國州製造業調查
  • 日本1月零售銷售修正值

3／17（二）

  • 美國2月工業生產、3月NAHB房屋市場指數、API每周原油狀況
  • 日本1月工業生產修正值
  • 英國2月失業率報告
  • 德國3月ZEW經濟景氣指數

3／18（三）

  • 美國MBA每周房貸申請調查、EIA每周石油狀況報告、2月新屋開工、營建可、聯準會利率決策
  • 日本2月消費者物價指數（CPI）
  • 歐元區1月貿易收支、2月CPI

3／19（四）

  • 美國上周初領失業救濟人數、3月費城Fed製造業調查
  • 紐西蘭第四季國內生產毛額（GDP）
  • 加拿大2月ADP就業報告

3／20（五）

  • 美國2月成屋銷售
  • 德國2月生產者物價指數（PPI）
  • 加拿大1月零售銷售

陸港澳焦點

3／16（ㄧ）

2月份規模以上工業增加值、城鎮固定資產投資、社會消費零售總額、失業率。

3／17（二）

美國中概股中通快遞公布2019年第四季和全年財報

3／18（三）

美國中概股嗶哩嗶哩公布2019年第四季和全年財報

3／19（四）

2月Swift人民幣在全球支付中占比（％）

3／20（五）

公布3月份貸款市場報價利率（LPR）

台股一周焦點

3／16（一）

  • 除權息｜ 國碩、百容、東科-KY、豆府
  • 法說會｜環宇-KY、同欣電

3／17（二）

  • 法說會｜國泰金、環球晶

3／18（三）

  • 股東臨時會｜恩得利、光罩
  • 法說會｜中磊、力成

3／19（四）

  • 法說會｜明泰、勤誠、捷迅
  • 除息｜台積電

3／20（五）

  • 除息｜禾聯碩、泰金寶-DR
  • 股東臨時會｜倚強、矽瑪、地心引力
工商時報 數位編輯
你可能還喜歡

口罩實名制2.0 有望通通買得到

三月迎臺大杜鵑花節 花坊內熱鬧綻放青春

台灣暴增6例確診創新高 全為境外移入

谷月涵台股教戰 股價崩心態可別崩