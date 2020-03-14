高檔餐廳熄燈添一家 老字號頂上魚翅 驚傳歇業

又有高檔中餐廳歇業！繼位在國貿大樓34樓的世貿聯誼社中餐廳宣布4、5月將暫停營業後，位在台北市大安區新生南路一段的老字號高檔中餐廳「頂上魚翅燕窩」餐廳，亦在14日於店門口貼出告示宣布暫停營業。

頂上魚翅燕窩餐廳12日傳出老闆有意歇業，當天記者去電訂位，服務人員當時告知「不能預約訂位」即透露出不平常訊息。13日負責人與重要幹部和員工說明後，14日即在店門口張貼公告表示：「因物料短缺，即日起結束營業」。記者去電查證，得到回覆是「店面整修無法訂位」，至於何時復業，對方表示不知道。

營運超過33年的頂上魚翅燕窩餐廳成立於1987年，是上個世紀台北都會極具代表性的高檔頂級中餐廳。當天並與「金島」海鮮酒樓、「新同樂」粵菜餐廳、「陶陶」中餐廳，以及「馥園」等並列為「五大高檔中餐」。

頂上魚翅燕窩餐廳店如其名，菜單主攻「鮑、參、翅、肚」等中餐四大「海味之最」，上一世紀80年代，台灣錢淹腳目、股市狂飆、游資充沛、號子林立，頂上魚翅魚翅燕窩餐廳天天車如流水、人聲鼎沸，生意跟用進口骨磁碗盅盛裝的魚翅一樣滾燙。

頂上魚翅燕窩餐廳歇業，疫情只是壓垮駱駝的最後一根稻草。據了解，由於環保生態團體的抗議、加上現代人環保意識抬頭，魚翅與燕窩對在高端餐飲消費市場的吸引力漸減。同時，台北高端中式餐飲市場因新秀輩出，競爭也較過往更加激烈，加上老客人日漸凋零，頂上魚翅燕窩餐廳近年很大一部份的客源是慕名前往的外國觀光客或企業接待的外國朋友。

據了解，因市場環境丕變，頂上魚翅燕窩餐廳近年經營壓力愈見沈重並出現虧損，新冠肺炎疫情爆發並持續擴散，所有商務酬酢型與以外國觀光客為主要客源的餐廳，均面臨來客數銳減與業績雪崩的困境，面對疫情「不知何時方休」，頂上魚翅燕窩餐廳因此決定停業。

高檔餐廳除食材成本高，為傳遞頂級消費體驗，餐廳裝潢的硬體與服務人力成本也比一般餐廳大得多，新冠肺炎疫情爆發，這類餐廳的「失血」也較一般餐廳更嚴重。因此，無論是世貿聯誼社或頂上魚翅燕窩餐廳的歇業，絕不會是「個案」，只要疫情未止，預料將引發骨牌效應，且先倒的多半是定位頂級高檔的高端餐廳。