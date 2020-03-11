上櫃公司基本面穩健 2月總營收年增3.89％

櫃買中心今（11）日表示，全體776家上櫃公司109年1至2月累計營收為3,117億元，較去年同期減少156億元，衰退4.77％，但2月單月營收為1,463億元，則較去年同期增加55億元，成長約3.89％；全體上櫃公司累計營收近期雖受疫情衝擊，仍有許多產業逆勢成長，其中成長金額較大之三大產業為半導體業、貿易百貨及電子商務業，分別成長3.37％、6.33％及11.34％。



截至3月10日，上櫃公司已公布擬配發108年度現金股利之家數計119家，約占已公告家數7成7，其中每股配發現金股利2元以上為60家，現金殖利率大於2％之公司計有104家，約占已公告家數6成7，顯示在國際經濟情勢不穩定之情況下，上櫃公司中仍不乏基本面表現穩健之優質公司。



上櫃公司辦理法說會家數已達29家（計有37場次），另近期即將辦理的亦有6場次，顯見上櫃公司樂於與投資人交流，並向外界說明營運情況，增加公司資訊透明度。



櫃買中心為讓投資人對上櫃公司最新產業變化及未來營運展望有更深入的瞭解，近期已規劃於4月7日起舉辦6場次線上直播業績發表會，每場皆會由上櫃公司高階主管親自說明，透過線上直播、錄製影音檔會後上傳及會前提問等管道，建立掛牌公司與投資人間直接溝通平台，讓資本市場更活絡，提升投資人對我國資本市場之信心。

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