油價再跌 台塑化不排除減產

俄羅斯拒絕加碼減產，國際油價狂瀉30％，能源股指標台塑化及台塑等塑化類股聯袂走軟。台塑化表示，油價狂瀉30％，在途、庫存跌價損失壓力暴衝，雖然研判油價30美元應有強力支撐，但也不排除啟動減產評估。



此外，石化因產業管控能力相對較強，報價雖不致出現跟隨原油等比跌幅重擊，惟高庫存、買氣弱，又遭逢油價急跌，恐牽動買盤轉趨觀望，報價下探壓力也不小。一旦油價跌勢延續、塑化買盤全面觀望，產業挑戰愈顯艱辛。



受制新冠肺炎影響，部分韓廠石化、煉油已啟動5～10％減產策略自救。台塑化透露，倘若油價走勢持續惡化，也不排除啟動減產評估，發動關鍵在於當下產品報價與成本價差滑落現金成本（變動成本）下，目前乙烯等石化產品情況還好，煉油事業壓力較大。



這次新冠疫情對經濟、石化廠衝擊遠比SARS大，而油價更對經濟、物價等多面向影響重大，當前企業也只能嚴控自身運作實力，伴隨疫情管控趨緩，市場一波優劣淘汰後，爭取「大者恆大、優者多拿」的反轉機會。



台塑化指出，油價單日重摔30％，讓2月油價下挫10美元慘劇直接在一天爆發，恐是沙、俄兩國的談判籌碼角力，企圖逼迫重回減產談判桌。



不過，此舉對煉油廠商來說，最大打擊便是在途、庫存跌價損失壓力直線攀高，成品油因仍有基本需求，頂多面臨買方要求延後計價，價差影響不如跌價損失壓力來得沈重。相對當前美國頁岩氣平均成本約40美元，預期油價30美元價格應有強力支撐（會吸引撿便宜買盤進場）。



台塑化認為，先前沙國放縱油價從百美元高價重跌，意圖打擊美國頁岩油業者，但終因打人三分，傷己七分而中止。如今，美頁岩油商成本競爭更好（因開採井數變少，但產量變多，成本更低），傳言俄羅斯拒絕減產，意圖藉此打擊美頁岩油商，成功難度恐比先前更高。



北海布侖特原油1月均價為每桶63.8美元，2月約56美元，3月6日來到每桶45.41美元，台塑化首季虧損壓力持續攀高。對此，台塑化指出，以2014、2015年的經驗為例，國際油價從每桶100多美元掉到50多美元，台塑化2014年第四季遭遇沈重跌價損失，單季虧損130億元，今年第一季營運損益表現還無法確定，未來幾天油價波動恐仍將延續，一切要看季底的油價而定。