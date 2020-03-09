保瑞8.3億收購GSK加國藥廠 簽5年代工合約

保瑞藥業（6472）9日宣布，以新台幣8.3億元取得英國上市公司GlaxoSmithKline葛蘭素史克（GSK）加拿大藥廠，並簽訂長達五年之藥品代工合約。

這是保瑞近年來成功完成的第五件收購案，規模亦為歷年之最。透過此次指標性的收購，保瑞將於北美新增一個國際據點，掌握全球代工產品出口市場與地理優勢，同時擴大產能、大幅增加外銷出口國，快速布局國際委託研發暨生產服務（CDMO）業務。保瑞表示，此次購入之標的為全球前八大國際藥廠GSK之加拿大子公司所持有之製藥廠，該廠位於大多倫多地區，是北美主要國際藥廠生產聚落。不只人才聚集，且地處運輸樞紐，擁有全自動化生產線，主要生產的藥品包含口服固體劑型、液體劑型及外用半固體劑型等多達50項產品，有助完整保瑞既有的劑型生產線；OTC用藥則含括止痛用藥、感冒用藥及過敏用藥等。

該廠所生產產品可直接出口銷往全球88個國家，其中出口全球第一大藥品市場-美國，約佔廠內生產的七成，收購此生產廠後，保瑞將成為台灣製藥業掌握最多外銷國的藥廠。該廠不僅製藥技術成熟，且設備與生產劑型多元，廠房亦建置了小規模生產區，可銜接藥品量產前的試製，更有助發展藥品代工事業，是擁有多重優勢的國際專業藥品生產廠。穩健成長的保瑞藥業，透過精準與策略性的併購，逐步布局完整劑型生產線，擴展集團規模與國際代工能量，每次併購案均含括原廠代工品項生產合約，擴大產能的同時，也持續增加外銷出口國。保瑞不斷複製成功併購模式，拓展全球代工事業，CDMO業務是保瑞最重要的發展動能之一，保瑞目前已掌握原廠日本衛采及美國AMNEAL國際藥廠代工訂單，並積極爭取國外藥廠CDMO業務合作計畫，此次收購GSK加拿大營運資產，除收購土地、廠房、辦公大樓及設備外，並簽下五年代工合約，預計將可大幅帶動保瑞營運成長。

展望未來，保瑞將持續提升台南廠、竹南益邦廠及加拿大廠的產能優勢，全力衝刺全球CDMO代工業務。並將持續開發優質的併購標的，透過策略性的國際佈局，讓集團核心的代工事業能多元整合，發揮最大優勢，邁向營收與獲利的永續成長。

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