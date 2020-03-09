油價崩跌 石化、化纖兩大行業首當其衝

產油大國沙烏地阿拉伯擬增產發動價格戰，拖累布倫特原油期貨一度大跌近3成，恐慌氣氛衝擊石化與化纖兩大行業，法人預期台塑化本季恐虧損，台塑化總經理曹明直言，情勢險峻。

曹明表示，產油國預期全球原油需求恐大減，加上俄羅斯不願意配合減產，沙烏地阿拉伯為鞏固市占啟動價格戰，刻意讓原油大跌，一旦跌至成本損益水平線以下、低於每桶40美元，有望讓美國頁岩油停產。

台塑化執行副總林克彥則認為，原本大家期望減產協議可望延續，未料談判結果不如預期，沙國更加碼大砍官方售價，兩大負面消息讓市場失去信心，造成期貨價格大跌。

這波油價陷入空頭局勢，不僅是影響金融市場，法人認為，台塑化本季將承擔兩大負面衝擊，包括原油庫存跌價損失以及煉油利損擴大，曹明表示，目前汽油煉製利差每桶約6.3美元、柴油9.2美元與航燃的6.5美元；顯然，煉油廠都處於不敷成本，現在又遇到油市看空，恐怕是雪上加霜。

曹明認為，武漢肺炎疫情造成中國原油需求不振，已是油市一大利空消息，此刻若沙國不回頭，勢必會讓油價短時間內都在低檔，可以想像後續情勢只能嚴峻。

不只是台塑化首季營運數字難看，台塑、南亞與台化恐怕也會被油市空頭氣氛波及，不過日前樂天化學乙烯廠年產能110萬噸發生爆炸，讓東北亞乙烯供給吃緊，乙烯價格有望支撐。

但能否也一併支撐乙烯衍生物PE的行情價格，台塑主管說，一旦客戶買氣陷入觀望，PE產品就難撐。

這波油價重挫直接衝擊石化廠之外，也將影響化纖原料產業，瓶用酯粒大廠的遠東新說，由於瓶用酯粒的原料來自乙二醇（EG）與純對苯二甲酸（PTA），但上述兩大原料行情與油價脫不了干係，跟跌機率大，一旦上游原料下跌，瓶用酯粒客戶多半縮手觀望，將是營運挑戰。（中央社）

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