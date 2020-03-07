缺獲利商模 四大超商增智販機 踩牛步

四大超商相繼搶進「智販機」市場，不到一坪大的機台被賦予高度期待，最初還有業者樂觀喊出半年1,000台、2020年5,000台等驚人數字，但歷經一年半發展，檢視目前四大超商「智販機」總鋪機數還不到700台，發展速度相對牛步化。

目前四大超商智販機數量最多者，是2018年6月6日最早宣布投入智販機市場的OK超商，共約350台「OK mini」智販機，其次是同年6月21日宣布推出的7-ELEVEN「智FUN機」，共332台，而萊爾富、全家各分別只有4台。

業者對此表示，最近因疫情關係，心力都放在防疫上；也有業者說，先前因智販機進入校園，被質疑恐有洩漏個資的疑慮，或影響學童飲食健康等「負面」傳聞，阻礙了推進速度。但追根究柢，關鍵還在於尚缺乏完整且有效的獲利模式。

業內人士分析，一台智販機平均要價15～20萬元以上，還不包含系統開發、人員維運及補貨的成本，加上國人對於在販賣機購物的消費習慣尚未養成，短期內超商要靠智販機獲利，並不容易。

也有超商業者認為，除了成本不低外，一台智販機的品項數只有門市的1％，商品組合得更精確，且物流成本、設台地點的選擇也是全新課題，在消費習慣未建立前，還得歷經一段過渡期。

即便如此，超商業者對於智販機布局的腳步仍未喊停。7-ELEVEN 2019年10月正式取得「智FUN機」商標註冊，也陸續在交通轉運站、大專院校、美食廣場、觀光景點等高人流、有需求的場域設置。針對今年預計鋪機台數，小七未明說，但強調蠻多加盟主有意申請。

全家表示，2019年在科技二店設置的螢幕型智販機、雙溫層智販機、鮮食便當機、穿透格狀型四種機台，今年將走出科技店擴大測試，並將在合適的時間展開24小時夜間營運新模式的實驗。

萊爾富也說，年底前HiSTORE智販機預計拓展10～20台，可能優先選擇封閉商圈，或是跟目前非24小時營業的萊爾富門市做結合。

OK超商則表示，OK mini智販機不是今年發展重點，但仍在持續推動中。反倒OK跟foodpanda合作的外送店鋪，兩個月內就從10家擴充至470多家，占OK總店數超過一半，速度相對快。