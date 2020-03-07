60年頭一遭 國泰航空傳13日停台港航班

新冠肺炎疫情重創全球航空業，香港國泰航空目前有半數機隊停飛，運能只剩25％，約有2萬5000名員工放無薪假。今有消息指出，國泰將於3月13日起暫停台灣、香港之間的航班，官網也已看不到3月13日至3月28日的航班，對此國泰航空台灣分公司回應，沒有接獲相關通知。

國泰航空過去幾年營運表現下滑，2017、2018年都進行裁員，去年又遇到反送中示威衝擊，新冠肺炎疫情緊接而來，讓營運雪上加霜。國泰2月5日開出市場上第一槍，強調因應新型冠狀病毒爆發及市場對航班需求顯著下跌，鼓勵員工於3月1日至6月30日期間，放3個星期的無薪假。

台北與香港之間的航班密度高，曾是全世界最繁忙的國際航線，國泰航空深耕台灣市場，今年7月將邁入第61年，但年初新冠肺炎疫情大爆發，國泰的香港、台灣間航班，從每天23班砍到只剩2班苦撐。

由於疫情未見好轉，今傳出國泰航空將於3月13日起停飛所有台灣、香港間航線，恐是60年來首次。目前國泰航空官網已無法訂購3月13日至3月28日的航班，至於之後開始的冬季班表，目前則是可以查詢及訂購。

國泰航空表示，沒有接到關於台港間航班暫停的消息，而網站上3月13日至28日沒有航班是系統作業關係，待相關單位將資料匯入。

國泰官網首頁顯示，3月12日將有系統保養，包括網站兌換里數、航班時間表及航班狀況、航班通知服務、部分馬可孛羅會會員服務等功能。