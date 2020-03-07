飯店房價砍到見骨 高雄業者嘆回不去

新冠肺炎爆發後，高市旅宿業生意持續探底，一般旅館平均住房率剩1成多，陸續傳出有2、3家業者暫時停業，市場更爆出價削價競爭到前所未見的「見骨價」，合法旅館1晚僅250元，但有國際飯店品牌堅守房價，以延長住房、飲料暢飲等福利促銷。

高市旅館公會理事長周文彬指出，過年後，陸續幾家小規模的旅館撐不住，申請停業1年，一般旅館住房只剩1成，雖然228期間「曇花一現」到5、6成，但連假過後還是盼嘸旅客。

周文彬透露，削價競爭情形愈趨嚴重，訂房網更出現250元超底價，不只是喋血價，更是殺到見骨，「撐不下去亂賣，變成惡性循環」，但他認為遊客不出來，再怎麼降價或推促銷，還是沒有人，對於觀光業未來相當憂慮。

漢王洲際酒店總裁林富男表示，漢王飯店原本14樓、197間房，關到剩下3層80間，雖然近來住房率不到2成、1天約20間，但飯店加強防疫工作，在SARS期間就購入5台40Ｗ的UVC紫外線燈，「幾乎全台只有我們有這種高規格」，用來徹底消毒，就連電梯也有裝設。

高雄中央公園英迪格酒店指出，3月住房率在4成，目前推住滿31小時活動，9時入住下午4時退房，另有紅、白酒暢飲，房價部分堅守底線，幾乎沒有降價，以另種福利吸客，主攻國旅市場，目前國人入住占比增加到3成。

高市觀光局長邱俊龍指出，一般旅館住房率在1成5，觀光飯店約3成5至4成左右，目前沒收到相關業者申請停業；市府3月推愛情月，主打「山盟海誓線」戶外活動，並與56家旅宿業者合作推促銷。

（中國時報 柯宗緯）

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