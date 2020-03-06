台中亞緻飯店 確定3/9熄燈

立足市場13年的台中亞緻飯店確定熄燈！上櫃公司亞都麗緻大飯店昨（6）日宣布，子公司亞緻飯店因大環境不景氣，固定成本相關費用及沉重租金壓力卻年年增高，加上新冠肺炎強襲，為避免虧損持續擴大，董事會決議亞緻飯店將營業至3月8日，3月9日後停止營運。



近期提大量解僱案、資遣200多名員工

麗緻餐旅集團事業開發部副總羅明威與旅館營運部總經理顏鎮國6日在台中亞緻召開記者會，面對媒體一再強調：「經營真的很辛苦、真的很辛苦！」台中亞緻確定3/9起熄燈，近期將提大量解僱案、依法資遣200多名員工，並盡力協助員工轉職，也會妥善安排退券機制。



台中亞緻飯店的建物是亞都麗緻大飯店向國泰建設承租，租約至2026年5月31日到期，亞都麗緻認為，疫情爆發乃不可抗力因素，決定依合約中載明「另有約定外無法控制之事項」條款主張解約。羅明威表示，台中亞緻1月平均住房率達9成，去年第四季餐飲業績成長近4成，但仍不敵租金逐年高漲，多次與國泰協商租金調降均未獲回應。由於台中亞緻租約還有6年多，在停業後將申請租約仲裁。



台中亞緻大飯店現有200多名員工是在昨日被告知飯店將熄燈，亞都麗緻發言人古亦敏表示，公司將依勞基法、大量解僱勞工保護法等相關法令，辦理所屬同仁資遣程序，並盡力協助同仁轉業。台北亞都麗緻大飯店或所屬子公司未來若有職缺，亦將優先錄用。



外傳台中亞緻飯店熄燈後，旗下有和逸與慕軒飯店兩品牌的國泰飯店觀光事業有意承租，對此國泰觀光飯店事業總經理莊琬華表示，國泰飯店觀光事業確實有意插旗台中，但「目前八字連一撇都沒有」、「不要亂扯在一起！」。



2007年開幕、樓高175公尺的台中亞緻飯店，在2018年前是台中最高建築，住房率、平均房價與餐飲業績在台中飯店市場均屬前段班，但面對租金成本壓力，亞都麗緻透露曾多次與國建協商降租，但始終未獲回應。據了解，國建是採包底收成模式向台中亞緻飯店收租，亞緻飯店每年繳交給國建的租金約占年營收2成多，台中亞緻飯店一年營收約3億，推算每年交給國建的租金約8,000萬到1億元。



國泰建設協理林清樑昨天回應表示，亞緻以因無法控制事件主張終止租約，依約雙方均不得依此請求任何損害賠償或違約金一事，惟該公司主張與事實不符，亦與合約約定未合。至於國泰建設旗下國泰商旅是不是考慮接手亞緻飯店？林清樑強調這也完全是空穴來風！絕對沒有這回事。