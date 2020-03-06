台塑四寶2月營收 跌破千億

受制新冠肺炎疫情影響，油價大幅下挫，中國大陸下游加工客戶延後開工，需求減少，加上運輸受阻，台塑四寶2月合計營收跌破千億大關僅剩994.67億元，月減14.9％、年衰退14.1％，為近四年低點。



其中，台塑化因杜拜原油價格比1月下跌10.1美元/桶，乙烯等石化原料報價下挫68美元，2月營收失守500億關卡，為近34個月新低；台化本業走弱及不再認列福懋科營收，2月營收更創歷年新低。南亞2月營收亦滑落至200億元左右，與台塑同為2016年2月來低點。



台塑表示，下大陸下游客戶延後開工，需求大減加上運輸受阻，寧波廠區2月銷售月減2.8萬噸，加上麥寮廠AN及MMA廠在2/7～3/3歲修，且產品價下跌5～19％，2月營收下滑7.9％、年減近14％。惟今年2月台塑工業美國新建HDPE廠銷量3萬噸，營收比去年同期增6.7億元。



南亞2月台灣部分營收月增1億元（+0.75％），大陸月減19.3億元（-31.77％），大陸各廠從2月中旬已復工營運，2月底人員到崗達8成，但礙於上下游供應鏈停工、缺工及物流運能受限制，產品交運受阻，整體營收月減1成。影響所及，南亞去年大陸廠的營收佔比約30.8％，今年2月已降到20.7％。



台化指出，大陸疫情影響工人回崗，下游復工及物流運輸恢復緩慢，整體買氣走弱，價量齊跌，導致兩岸營收同步縮減；惟越南FIC因疫情較緩和，春節過後SPP粒、聚酯絲、棉及膠膜下游客戶訂單恢復正常，另小部分是轉單效應，業績小增3.5億元。但整體營收仍較去年同期衰退逾2成。



台塑化2月油品日煉量從1月51.4萬桶大減至40萬桶，2月杜拜原油價格也比1月下跌10.1美元/桶，2月油品平均售價仍比1月減少6.4美元/桶。另外2月烯烴廠平均產能利用率99％，惟疫情影響下游需求疲弱，乙烯、丙烯及丁二烯平均售價月減60美元/噸、48美元/噸、59美元/噸，合計2月烯烴產品平均售價比1月減少68美元/噸。在油品、石化原料接價量齊跌下，台塑化2月營收月減逾2成、年減近13％。