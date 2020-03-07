電動機車政策轉彎 Gogoro等業者搶攻換購族

台灣電動機車補助將走向逐年退場，2020年起中央、地方齊砍補助，造成年初以來電動機車銷售市場急凍，與去年底的火熱搶車場面，判若兩個世界。

隨政策轉彎，回歸市場機制，電動機車業者的經營、行銷策略，也必須加速「入世」，需要更兼顧使用、保修便利性，價格親民化的騎士實際需求，才能真的在燃油機車當到超過70年的台灣市場，取得油電並存的一席之地。

台灣電動機車經歷2019年的大爆發，衝上16.8萬輛的歷史新高，較前一年大幅增加超過一倍，特別是搶搭最豐厚政府補助末班車買氣，推升2019年12月電動機車創下單月銷售2.87萬輛的紀錄，更把Gogoro推上台灣機車市場的前三強。

一時間台灣市場充斥電動機車「叩倒」燃油機車的氛圍，不僅讓本土雙雄的光陽、三陽等油車業者備感壓力，國際品牌的台灣山葉對電車的態度也180度大轉彎，在日本原廠主導下，開始委託Gogoro代工生產EC-05電動機車，二線業者包括宏佳騰、摩特動力（PGO）、台鈴，更紛紛搶搭順風車，宣布與Gogoro合作，利用Gogoro現成機電平台、電池交換系統跨足電車領域，成為油電兩棲品牌。宏佳騰在首款電車Ai-1上市後，銷量超越油車，更助長電動機車聲勢。

回顧過去四年來電動機車在台灣市場的高速成長，Gogoro功不可沒，特別是不惜成本全台打造超過1,500座電池交換站，都會區換電站密度甚至比加油站還高，打著6秒換電的口號，解決電動機車騎士能源補充的痛點，營造便利的用車環境。

台灣創造出全球電動機車銷售最高速成長的另一最大關鍵，就是政策；電動機車無排氣管的特色，與高舉環保大旗的政府政策一拍即合，從中央到地方，不僅給予完全免稅的優惠，更設法從各部會、各項預算名目中，榨出高額購車補助，讓原本一輛要價超過10萬元的電動機車，只要7萬元不到就能購得，與一輛市售中高階125cc燃油機車相當。

也由於這樣的特色環境，造就出台灣過去幾年電動機車銷售，超過八成集中在新購、首購族群上，與整體機車市場以「換購」為主的生態，大相逕庭，電動機車更吸引不少原本沒有騎車需求的買家入手。

然隨著政策轉彎，特別是在油車業者發出「油電平權」的怒吼下，政府也不得不發出斷奶水的宣示，從2020年起，逐步縮減電動機車購車補助，過慣順風日子的電動機車業者，也意識到必須及早自立。

電動機車業者認為，新購、首購族群，在過去幾年已陸續入手購車，且政府大砍購車補助，接下來要維持原有市占、甚至與油車搶市場，勢必要增加向換購族群招手，包括產品、行銷策略，都要跟著轉彎。

事實上，2020年初以來，台灣電動機車的銷售結構上，開始出現微妙的轉變，Gogoro調查自家客戶，發現換購比已經大幅拉升至四成以上，與往年僅約一成多的比率三級跳。

會出現與2019年截然不同的市場結構，除首購、新購族市場飽和，且因購車補助減少降低買車意願外，政府政策轉彎也是推手。今年起政府擴大機車汰舊換新補助的「汰舊」車型範圍，從原本所剩無幾的二行程機車，放寬至2007年9月以前出廠的四行程機車，讓電動機車想開發的汰舊換新客源，瞬間放大十倍至500萬輛。

業者形容，政府雖然為電動機車關了大門（減少新購補助），卻也另外開了扇窗（擴大汰舊換新試用範圍），要全力把握最後的政策補助機會。

事實上，電動機車業者早在去年中就陸續開始對應。原本Gogoro堅持電動機車就是要動力足，就是要做125cc等級白牌電動機車，卻也不惜打破原則，推出首款低功率綠牌電動機車VIVA，採用單顆電池的設定，有效降低車價以及對現有電池交換系統的負荷，目標除了要賣共享電動機車業者外，更希望藉此拓展短程通勤族、菜籃族、樂齡族群等過去較難發揮的市場。

同屬PBGN（Power bt Gogoro Network）體系的Gogoro、宏佳騰，也分別在去年中與今年初，上市平價白牌電動機車Gogoro3以及Ai-1 Comfort；去年底加入電動機車市場的摩特動力，首款車Ur1，刻意走平實化的動力設定，讓車價更親民，也與同聯盟的山葉、宏佳騰、Gogoro的首發車以高價、高性能款的設定區隔。

Gogoro甚至嫌VIVA不夠便宜，今年初還追加一款VIVA Lite車款，將更多高科技複雜配備取消，企圖讓產品使用更貼近傳統燃油機車。例貼VIVA Lite取消感應解鎖功能，改以傳統鑰匙啟動的設定，降低換購族群使用上的門檻。

通路不足，更是電動機車推廣最大的痛點。電動機車業者除透過自行重新建設經銷服務通路體系外，面對全台街頭巷尾有高達2萬餘間的機車行，這豐沛的銷售潛力，更是電動機車業者想攻占的目標。

台灣機車密度居全球之冠，除因氣候、道路等環境因素使然，更重要的，是機車的「便利性」，全台2萬多家的機車行，可以讓機車族不用擔心「顧路」，短距離內就可以找到一家機車行幫忙維修；電動機車要想普及，通路絕對是關鍵。

電動機車與燃油機車雖然都是機車，但修起來根本是兩個平行世界，要傳統機車行老闆、技師，重新學習維修電車，面臨重重阻礙。

去年起政府與業者合作，全台巡迴開講習班，要設法降低傳統機車行跨足電車市場的門檻。

Gogoro全台有近90家的直營與經銷商門市，但顯然也感到通路不足的壓力，從去年開始積極與傳統機車行合作設立「智慧雙輪推廣站」，開放機車行協銷Gogoro電動機車，訴求低設立門檻，讓傳統機車行可以在自家車行銷售電動機車又無須負擔產品庫存壓力，Gogoro還會協助提供基礎輔銷物及教育訓練。Gogoro全台陸續舉辦說明會，要大舉向傳統機車行招手。

Gogoro的動作，也是看到機車汰舊換新補助政策擴大適用範圍，要增加騎乘老舊機車民眾，在常去光顧的機車行能接觸到Gogoro產品的機會。

資料來源：交通部數據所／製表：陳信榮

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