消除痛點 台灣福斯拉長新車保養週期

高養車成本不再是歐洲進口車買家的痛點，台灣福斯汽車總裁安士杰（Sacha Askidjian）3日宣布，3月起銷售的2020年式福斯新車的保養週期拉長一倍，至業界最長的3萬公里（或兩年），搭配全車系引擎小排量化的配置策略，享有低稅負優勢，要以低養車成本，和日系、國產品牌車尬市占。

新冠肺炎疫情延燒，各車商紛紛取消實體活動之際，台灣福斯3日率先突圍，舉辦農曆年後汽車業的第一場年度記者會。安士杰表示，疫情帶來亞洲地區汽車零組件供應斷鏈危機，對區域內的日、韓系車廠衝擊較大；福斯歐洲工廠零件主要由歐洲協力廠供應，對台灣車輛供應無虞。

疫情造成部分日、韓系車廠傳出因缺料停工，但安士杰認為「福斯或其他歐系汽車品牌也不會因此漁翁得利！」畢竟疫情蔓延恐對整體經濟或車市帶來變數，台灣福斯今年新車銷售目標設定上也相對保守，僅估1.3萬輛（不含福斯商旅），較去年的1.1萬輛略增。

今年福斯新車銷售戰力大增，去年底上市全新跨界休旅車T-Cross熱賣，抵台的前兩批車575輛早已搶購一空；前二月福斯新車銷售突破2,000輛，增幅高於總市場。安士杰也公布今年台灣新車上市計畫，包括第四季要發表福斯旗艦四門斜背轎跑車Arteon，跨界休旅車T-Roc有機會趕在年底前問世。至於最新發表的福斯Golf第八代新車，則確定要等明年才會在台銷售。

台灣福斯表示，過去消費者對購買歐洲車裹足不前，最大的原因在於「高養車成本」的顧慮，為突破痛點，台灣福斯決定與歐洲同步，將新車保養週期從原本的1.5萬公里（或一年），延長至3萬公里（或兩年），從3月起銷售的2020年式新車開始適用。

台灣福斯指出，多數日系或國產品牌車商要求每5,000或1萬公里要回廠保養，儘管單次費用可能較低，但多次累積下來也相當可觀。福斯新車透過車內行車電腦與感應器蒐集資料，並評估用車狀況，使新車保養週期得以大幅拉長至3萬公里，保養費用其實更省，且免去經常往返保養廠的時間成本浪費。安士杰強調，福斯車款全面搭載小排氣量渦輪引擎，包括牌照稅、燃料稅等稅負成本更低，換算十年擁車成本（稅負＋保養），福斯車主負擔絕對不會比日系或國產車主高。