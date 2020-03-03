全聯首創鯛魚節 估年銷逾5億

力挺在地農漁業，全聯3日邀請媒體南下雲林參訪契作的口湖漁類生產合作社，並宣布將於3月6日起首度在全台上千店推出「鯛魚節」，其中，包括全聯獨家販售的鯛魚漢堡排、魚翅丸等新品，大幅提高鯛魚附加價值。在多元商品及主題活動帶動下，全聯估計，今年光是鯛魚類別業績可望年增20％，達5.4億元高峰！

據全聯統計，2019年全聯鯛魚銷售金額為4.5億元，年增17.5％，成長幅度已是2016年來最高，今年預計再挑戰20％的高成長，顯然對「白肉魚」市場前景看好。業者指出，因鯛魚屬於低脂、高蛋白的魚種，營養價值高，在近年國內吹起運動健身風潮下，民眾對相關食品需求也提高。

全聯鯛魚產品銷量占台灣整體市場產值約7％，產品包括吳郭魚、鯛魚腹片、鯛魚排、鯛魚下巴、鯛魚火鍋魚片等，是國內販售台灣鯛品項數最完整的通路，且2019年全聯鯛魚業績相較2016年，點對點相比明顯成長近45％，背後重要推手就是全聯契作的口湖漁類生產合作社。

該合作社是全台最大、歷史最悠久的台灣鯛養殖及加工基地，單日可處理3萬條台灣鯛，並成功外銷到美、加、日、韓等國家，總經理王益豐更在28歲就獲得神農獎，迄今仍是最年輕的神農獎得主，也被外界稱為「鯛魚王子」。近年他也積極導入AI科技養殖新技術，大幅提高台灣鯛養殖效益及附加價值。

值得一提的是，據王益豐透露，他們養殖的台灣鯛還登上太空，賣給NASA（美國國家航空暨太空總署）成為太空人的食品之一，關鍵就在於品質的嚴格管控。目前該合作社主力產品台灣鯛高達35～40％產量供給全聯，雙方還會共同開發新產品，如此次鯛魚節推出的「鯛魚漢堡排」、「鯛魚魚翅丸」，就是全聯獨家販售新品。

全聯鯛魚節是繼2019年全聯土雞節後，又一個透過創造主題節令的方式，推廣在地農漁產品的行銷手法，除了驅動民眾購買，成為優惠促銷的手段之一，也能加深顧客對全聯生鮮的正面印象。目前全聯生鮮營收占比約兩成，以去年營業額近1,300億元為計，生鮮一年可創造近260億元營收。全聯表示，此次全聯鯛魚節於3月6日起至4月9日，共推出7款台灣鯛系列商品，並將同步祭出指定品項86折起優惠，預計此次活動檔期帶動鯛魚類別成長20％。