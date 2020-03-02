德國FIBO展延期 健身新品卡關

全球兩大知名健身器材業盛會之一的德國國際健身健美及康體設施博覽會（FIBO），原訂4月在德國科隆登場，鑑於新冠疫情發展，主辦單位勵展（ReedExpo）宣布延至下半年，是繼台北國際體育用品展（TaiSPO）、韓國運動用品展（SPOEX）延期後，又一檔延期的健身器材相關展覽。

台灣體育用品公會總幹事溫麗雪表示，公會今年號召祺驊及翰威實業等18家廠商，在FIBO聯合參展。其中，首度參展的上市公司祺驊及翰威各出一個貨櫃的新品，其餘16家新品以併櫃方式處理，隨著FIBO延期，廠商新品恐面臨要在德國卸貨進港或退回台灣的兩難。

喬山及岱宇等多家公司新品已出貨，則可先放在德國公司。

FIBO以商用健身器材與體育用品為主，原定將有來自全球140個國家或地區、1,100家參展廠商，並舉辦300場次表演及講座，國內上市公司喬山、岱宇、清河國際、力伽實業、東庚企業、雙龍星及眾成工業等參展，美國Life、Precor及義大利Technogym等品牌或業者，也將展示最新研發商用健身器材與重量訓練器材搶市。

全球兩大健身器材展是各大健身大廠參展搶市的灘頭堡。其中，美國國際健身器材貿易博覽會（IHRSA）預定3月18日至21日在聖地牙哥舉辦，至少有80個國家或地區、逾400家廠商參展，並舉辦100場次以上教育會議，包括喬山及岱宇等多家公司參展。

2020日本體育用品展（SPORTEC）預計6月在東京登場，溫麗雪透露，原有8家廠商報名組團參加日本SPORTEC展，以台灣館方式展出，但考量日本疫情，多家台商心存觀望，已有5家廠商退展。

TaiSPO因疫情，由原定3月延至5月以特展方式，在台北南港展覽館2館展出；韓國SPOEX原定2月27日登場，喊停後目前延期日期未定。