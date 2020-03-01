前瞻一周：下周國內外財經焦點
國內財經焦點
3／2（一）
＊主計總處發布元月失業率
＊經濟部公布元月工業生產指數、批發零售營收
＊央行公布1月金融情況
＊CoolBitX 庫幣科技總部喬遷暨企業願景與戰略分享會
＊星期五餐廳新菜發表
＊台中市第3、4座社會住宅聯合招租申請案截止
3／3（二）
＊台灣福斯汽車品牌年度計畫發表會
＊京站新店小碧潭店預覽記者會
＊2020年亞太國際風力發電展在高雄展覽館展出
＊全聯吳郭魚季活動雲林參訪
3／4（三）
＊賦稅署記者會
3／5（四）
＊央行公布2月外匯存底
＊匯豐中華新基金上市記者會
＊世邦魏理仕代理標售新北市新莊溫仔圳重劃區土地
＊屏東林邊太陽能站第一期工程動土典禮
＊MUJI春夏新品上市
3／6（五）
＊主計總處公布2月物價指數
＊渣打銀行2020國際婦女節論壇
＊愛彼表AP新品上市
3／7（六）
＊大城「四月泊樂」公開
3／8（日）
＊產業與媽祖同行X糕餅嘉年華活動在大甲鎮瀾宮前舉辦第2場行銷展售會
國際財經焦點
3／2（一）
＊美國2月Markit製造業PMI與ISM製造業指數、1月建築支出
＊加拿大、歐元區、德國、法國、日本、韓國公布2月製造業PMI
3／3（二）
＊美國12月凱斯席勒房價指數
＊歐元區2月CPI初值、1月PPI與失業率
＊澳洲央行召開決策會議、1月建築許可
＊日本2月消費者信心指數
＊韓國第4季GDP終值、2月通膨率
3／4（三）
＊美國2月綜合與服務業PMI、2月ISM非製造業指數
＊加拿大央行召開決策會議
＊歐元區2月綜合與服務業PMI、1月零售額
＊德、法、英、日公布2月綜合與服務業PMI終值
＊澳洲第4季GDP
3／5（四）
＊美國上周初領失業救濟人數、Fed褐皮書、1月工廠訂單、
＊澳洲1月國際貿易
3／6（五）
＊美國2月就業報告、1月國際貿易
＊英國2月Halifax房價指數
＊德國1月工廠訂單
＊日本1月家庭支出與領先經濟指數初值
陸港澳焦點
3／2（二）
＊財新中國2月製造業PMI
＊香港1月零售總額
3／4（三）
＊財新中國2月綜合PMI
3／6（五）
＊香港2月外匯存底
3／7（六）
＊中國2月進出口數據
3／8（日）
＊中國2月外匯存底
台股一周焦點
3／2（一）
- 除權｜ 百德
- 法說會｜群電、美律、立積
3／3（二）
- 法說會｜永豐金
3／4（三）
- 法說會｜信驊、宇瞻
- 除權｜岳豐、群益期
3／5（四）
- 法說會｜台灣大
- 除權息｜達爾膚、佳和、劍麟、台耀
3／6（五）
- 法說會｜春源