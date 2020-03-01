他們靠綠能政策翻轉人生 見證風電進行式

海峽的風不僅帶來能源及產業，也帶給台灣人新的希望。

在四百公里的採訪路途中，《今周刊》找到了三個台灣人躍升的故事，在他們身上，不僅發現台灣風電本土化的實力，更看到突破困境、柳暗花明的人生。

技職生出頭 實習生四年躍跨國公司總監

如果，4年前碰到計冠兆，他應該只是一個什麼職銜都沒有的實習生；今天，30歲不到的他，已經成為台灣離岸風機鑄件大廠——永冠能源的總監，永冠在台中港投資30億元的風機鑄件廠，就在是他的手上完成計畫，「公司這邊需要有人跳出來表現，我願意承擔！」

看似少年得志，其實，他曾是擠不進主流升學窄門的高職生，「學業成績很不好，不會念書。」計冠兆就讀木柵高工機械科，同學來自五湖四海，「想想人生不應該如此過，開始想要用功！」三年泡在補習班的結果，搶到了宜蘭大學提供給技職生的5個名額，進入了機械及機電工程系就讀。

拿到了大學文憑，但在他自己規畫的國際職場拼圖上，還少了一項重要工具：語言。「碰到外國人，根本無法開口。」拿到退伍令之後，他給了自己一個功課：到國外一年，把英文練好。

一開始先選擇在舊金山落地，無奈，加州地區大學的學費被炒得過高，念個碩士，得花四百萬至五百萬新台幣。只得改變計畫，獨身一人走過半個美國，從舊金山、洛杉磯、休士頓，一直到了紐約，「為了活下來。」一年下來英文才一點一點變好。

壯遊回台，一些同學都已經往高科技發展，但他偏偏選了傳統產業，進了崇友電梯做業務。在崇友兩年半，「業務差不多就是這樣。」無意間看到永冠找儲備幹部，有海外工作機會，就投入了風電。

一開始被丟到永冠的中國廠實習。鑄件是風機的重要零組件，但基本上就是大型鐵工廠，職場環境很傳統，溝通不留情面，「很多跟我同梯的都被罵跑了。」計冠兆卻反向與黑手師傅交好，願意穿著西裝在粉塵中學習，「花了兩三個月，打飲料、吃飯，最後他們也接受我！」

四年前的中秋節前夕，長官突然跟他說：「東西收一下，明天搭飛機回台灣。」回台之後，知道台中風機鑄件廠的案子終於要動起來，他一路參與，在計畫期間需要與設計師、建築師及營造商溝通，「還有很多外國人。」在美國吸取的養分，終於可以發揮。其間碰到廠址變更的麻煩事，他一路在地方政府、港務局、公司內部之間協調。

幾經周折，永冠工廠確定落腳台中港工業專業區二期，工廠到碼頭的交通路線，「都是我畫出來的！」台中港第一期30億至50億元的投資，今年已經開始動工。「以後在台中的時間恐怕會越來越多了；不過，在此之前，得先飛去泰國一趟。」機會是給準備好的人，計冠兆正是不折不扣的範例。

計冠兆

年齡：30歲

現職：永冠能源科技集團董事長室項目中心總監

學歷：木柵高工、宜蘭大學機械及機電工程系

櫃枱接待轉行 「我就是會說外語的焊工！」

「我就是一個會說外語的焊工！」高壯黝黑的陳鼎泰，坐在高雄興達港的辦公室，談著他近來的工作內容，「英文技術手冊一來，我就可以看，直接跟同事分享。」

今年28歲，他是興達海基第一批焊工，半年的培訓，拿到國際機構DNV GL的頂級認證，再過一年，一根根經過他「烤製」的基樁，就會正式插進台灣海峽的海床中。

在投入離岸風電之前，「我其實在外面流浪兩年多。」陳鼎泰回憶，拿到文藻外語大學法語系文憑之後，看好觀光業前景，進入高雄餐旅大學進修料理，畢業後順利在南投妖怪村找到工作，擔任櫃枱接待，不過父母年紀漸長，於是搬回高雄，順利地在一家旅館找到工作。

想不到，兩岸關係轉變，陸客來台量急凍，想一想這樣子不會有出路，聽朋友說焊工薪水不差，又看到勞力發展署有訓練課程，就報名培訓，後來順利拿到證照，轉行當起焊工。

「外面有傳，高級焊工日薪最高可達6千，但那有這麼好⋯⋯。」陳鼎泰說，近年來，台灣工程少，雖然有證照，但工作真的很難穩定，更別談保障。一年前，同學在群組裡貼說興達海基在找焊工，就前來一試。

本來以為自己已經不是生手，但後來才知道，因為必須符合國際規範，全部得重新學起。他解釋，焊接時，焊藥會形成一圈藥膜，「這邊規定，一定要把藥膜全部除去了之後，才能繼續焊。」焊完後，通常會用好幾十噸的壓力，讓鐵板180度彎曲，幾乎到對折的地步，「完全不能斷裂才算合格，這是最硬的一項！」

為了與國際規格接軌，興達聘請海外講師，陳鼎泰的外語優勢這時派上用場，「曾經遇到一個會講法語的技師，我就直接跟他用法語聊天。」半年的重新訓練，終於拿到了DNV GL的頂級焊工證照。

「在餐飲業，調薪都不會順利，福利也不會這麼豐厚，這邊基本上都有保證14個月。」加上有了證照，「日後，搞不好有機會到海外工作。」看來，離岸風電不只提供台灣永續的能量，也給年輕一代一雙飛向國際舞台的翅膀。

陳鼎泰

年齡：28歲

現職：興達海基焊工

學歷：文藻外語大學（五專）法語系、高雄餐旅大學

勵志更生人 出獄任亞洲最大廠工地主任

「我以前在八德外役⋯⋯，現在當世紀鋼的工地主任！」在台北港的烈日強風下，曾又生（化名）戴著工地安全帽，站在亞洲最大風機水下基礎建設廠房前，說著自己的故事。

加入離岸風電產業之前，他曾因案坐牢3年半，在宜蘭監獄待了1年多，表現良好，調到桃園八德外役監獄。

回憶以前的日子，曾又生說，他曾在公家機關任職，後來因為官司轉任民間公司，擔任多家營造廠的工地主任，在八德外役監「當兵」時，分配到世紀鋼觀音廠擔任基層的焊工，雖然沒拿到證照，但一、兩年的時間，練出一身新本領。公司輾轉得知他有工地監工的經驗，他假釋在即，台北港新廠也才開工，就探詢他留下工作的意願。結果「我去年7月中『退伍』，8月就來上班了。」世紀鋼給的待遇也不錯，一般工地主任可以拿月薪6萬多元，「公司給我的跟外面差不多，很感謝！」

工作半年，他說，雖然工地管理事項差不多，但離岸風電是海事工程，工地危險性比一般營造事業高，水下基礎工程的規範，也比一般營造廠嚴謹，還是得花一點時間適應。「其實之前工作過的營造廠，都找我回去上班。」但他評估，風電未來2、30年發展性都還在，世紀鋼又是領頭羊，「連我以前的老闆聽後都勸我選（風電）！」

儘管對自己的官司結果不平，還想尋求非常上訴，但這個45歲的工地主任可能難有閒暇，人生困頓難防，當機會隨著風電迎來，他也知道必須把握，「才能彌補對家庭的虧欠呀！」

曾又生（化名）

年齡：45歲

現職：世紀鋼工地主任

學歷：（不透露）

文章來源：今周刊

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