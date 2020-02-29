張國煒談疫情：比SARS大好幾倍

星宇航空修護棚廠29日在桃園機場開工動土，對於公司一開航，就遇上新冠肺炎疫情，出師不利，董事長張國煒表示「還好啦！」，他指出新冠肺炎造成產業界的損失，恐怕會比SARS大上幾倍，雖然很多人覺得星宇很倒楣，但「好險我們只有三架飛機！後續交機也延遲」。

星宇航空公關長聶國維指出，星宇航空首批三架客機，空中巴士知道是公司開業首航的飛機，不敢延誤交機時間，但是後續的客機，因為公司產能不足，已告知會延後三到六個月交機，因此要等到8月與年底才會各交一架，公司也因而減輕疫情對空運市場的衝擊。

修護棚廠的動土典禮，由桃園市市長鄭文燦、民航局局長林國顯、張國煒、執行長翟健華等人共同主持。星宇表示，未來將執行最嚴謹及高效率的客機維修作業，體現對於飛安的極致苛求，提供最安全的飛行服務。

星宇首座飛機修護棚廠外觀延續星宇建築美學，採簡約俐落風格，棚廠佔地約20,000平方公尺，總地板面積約25,000平方公尺，設有飛機維修機棚區、航材保稅倉庫、客貨艙工作區、航機零組件、結構零組件及複合材料等相關維修區。棚廠空間可同時容納一架A350及兩架A321neo客機維修作業，棚廠外規劃可停放一架A350客機與一架A321neo或三架A321neo。

星宇表示，配合未來機隊逐漸到位，修護棚廠可執行星宇機隊維修需求。從運籌中心、保稅大樓到飛機修護棚廠的開工動土，做好各項準備，提供最佳飛航安全。