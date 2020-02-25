希爾頓、萬豪停收兩個月權利金

新冠肺炎疫情持續擴散延燒，強烈衝擊觀光旅遊產業，旅遊人口減少使觀光飯店住房率全面崩盤，為共體時艱，萬豪國際集團（Marriott International)已通知在台14家旗下飯店投資業主，暫停收取2月與3月的品牌授權金和管理費，釋出與業主共度難關的善意。

萬豪國際是繼希爾頓酒店（Hilton）集團於2月7日決定暫停向大中華區希爾頓酒店投資業主收取管理費與權利金之後，第二個採類似措施的國際連鎖酒店集團。據了解，在台有10家連鎖據點的IHG洲際酒店集團目前亦評估是否跟進。

國際連鎖酒店集團停收品牌權利金與管理費的決定，顯示新冠肺炎疫情對亞洲區與大中華區觀光旅遊造成衝擊的嚴重性，必須採取積極性的善意作為，維繫集團與酒店品牌和旅館投資業主的關係。

對於希爾頓與萬豪國際兩大國際連鎖酒店集團暫時停收管理費與品牌權利金或加盟金的決定，台灣投資業主均表感謝。由於台灣不少飯店是企業採承租建物投資裝潢的模式經營，這些飯店業主，亦希望台灣的房東或地主亦能在這段時間降租紓困。

台北萬豪酒店常務董事劉恆昌表示，國際酒店集團都能體恤投資業主，共體時艱、相互扶持，希望政府也能伸出援手給予投資觀光飯店的企業諸如稅賦減免或其它補助，協助業主度過難關。

新冠肺炎疫情未止，持續影響台灣以國際商務客與休旅客層為主要客源的觀光飯店，即便國際品牌觀光飯店亦受衝擊，近期住房率不只是對半砍，不少飯店住房率更在30％左右徘徊。為此，包括本土飯店與國際品牌飯店紛紛鎖定國人，推出各式不同主題優惠住房專案，期能維持基本營運動能，減少失血。

台灣企業投資飯店並掛上國際酒店品牌主要分「品牌加盟」與「委託管理」，前者必須繳交品牌授權金，總部並會按營收或獲利百分比抽佣，後者則是收管理費，各家酒店合約條件不盡相同，酒店總部收取的百分比亦有出入。如今希爾頓酒店與萬豪國際集團停收二個月權利金與管理費的措施，是否讓台灣連鎖飯店集團亦跟進，值得關注。