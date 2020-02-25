健康當道 全家首推「超級大麥」鮮食

防疫需求當道，健康是門好生意！全家便利商店25日舉辦記者會，大動作宣布領先國內超商業界，率先導入近年風靡全日本的「超級大麥」食材，今年預計將推出超過20種品項，估創造逾1億元業績，並帶動全家「健康志向」系列鮮食業績成長超過三成，成為下一個鮮食小金雞！

全家指出，該系列新品首波將於26日上市，在全台開賣8款鮮食，從飯糰、便當、麵包、蛋糕、湯品到沙拉都有，還引進2款日本全家熱銷零食，皆主打使用「超級大麥」食材，全力搶攻健康商機。

台灣民眾對「超級大麥」可能相對陌生，據全家介紹，超級大麥是來自澳洲特定產區的食材，成本比一般大麥來得高，膳食纖維是白米的40倍、糙米的7倍以上，在日本甚至還有「超級大麥」的專屬標示，受歡迎程度可見一斑。

全家此次不僅搶先推出「超級大麥」系列鮮食，在台灣市場試水溫，也獲得此一標誌的授權使用，未來可望發展成全家「健康志向」系列鮮食中一個重要的子系列。而首波推出的8款鮮食也已全數取得Clean Label潔淨標示。

健康系列產品近年成為超商鮮食新趨勢，據全家統計，目前包含咖啡、麵包等在內，整體鮮食業績占公司營收比重達23％，近年鮮食業績平均每年維持10％左右的增長。其中，主打少添加或健康系列的鮮食產品，雖然目前比重尚不高，但對全家來說卻是高成長明星商品。

全家2018年10月推動Clean Label潔淨標示，迄今已累計超過250個品項，一年創造55億元營業額；2019年5月再推出健康志向鮮食，迄今共15項商品已創造近2億元營收（包含在Clean Label中）。此次的「超級大麥」就是健康志向的一個子系列，首波先上市8款鮮食、2款零食，今年內將推出超過20種品項。