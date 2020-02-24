台中國際機場 旅客人次創高

台中國際機場2019年度總旅客人數，創歷史新高！台中航空站24日表示，該機場2019年度總旅客人數282.19萬人次、年增6.94％，創歷年來新高，台中國際機場砸下9.9億元，辦理國內航廈整體改善工程，預計2022年底完工，屆時，航廈年旅客總容量，將由原290萬人次再提升至369萬人次。

台中國際機場2019年度總旅客人數282.19萬人次、年增6.94％；其中，國際及兩岸航線旅客人數共計169.2萬人次、年增4.63％；國內航線旅客人數112.99萬人次、年增10.6％，均創歷年來新高。

不過，遠東航空因長期營業虧損及資金籌措困難，自去年12月13日起在台中國際機場停止營業，已直接影響該機場未來國內金門、澎湖馬公及兩岸航線旅客成長量。另外，新冠肺炎疫情爆發後，也影響該機場未來兩岸航線旅客成長量，直接衝擊該機場2020年總旅客人數的表現。

因台中國際機場運量成長迅速，現有航站區營運機坪共有11個停機位，已漸趨飽和，為因應航空運量需求及機場發展，交通部民航局耗資2.8億元，自2016年起，歷時三年闢建新過夜機坪，增加七個停機位，去年2月28日正式啟用。

台中航空站指出，國際機場啟用新過夜機坪後，可增加營運機坪調度彈性，使得該機場每天上午七時至九時的尖峰時段離場航班數，可從目前的11班，再增至15個班次，可紓解機坪調度壓力，並顯著提升機場整體運作效率，這也是2019年總旅客人數創新高因素之一。

台中國際機場目前國內航廈為二層樓建築，其中僅一樓提供旅客使用的國內航廈，未來國內航廈改善工程執行後，將改為三層樓建築，各層樓都將與國際航廈連通，使國內航廈與國際航廈的空間能有效整合共用，完工後，使得該機場航廈年旅客總容量，由原290萬人次再提升至369萬人次。

台中國際機場2040年整體規劃，交通部民航局將同步辦理機場陽西區發展計畫，建設經費將再增加508億元，亦即，由原規劃248億元，再增至756億元，逐步推動民航專用跑道，及其他機場設施用地的建設等方案，並以1,000萬人次以上的容量為目標，讓該機場躍升為現代化與智慧化的國際級機場。