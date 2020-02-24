工具機國家隊助口罩增產 歸功3位靈魂人物

武漢肺炎疫情延燒，台灣在一群默默耕耘的「工具機國家隊」協助下，建置60條口罩生產線抗疫，最快3月中旬日產能可到1000萬片；幕後靈魂人物就是工具機公會理事長許文憲、名譽理事長嚴瑞雄及常務理事戴雲錦3人。

時間回到今年2月上旬，有鑑於武漢肺炎疫情延燒、台灣口罩供給緊俏，行政院長蘇貞昌拍板斥資新台幣2億元，緊急擴建60條口罩生產線。不過若以既有產能估算，至少得半年才能交貨。

許文憲說，當時他觀察到疫情嚴重，政府反應明快規劃建置60條口罩生產線，他想想，台灣工具機產業技術高、口罩設備並不困難，產業可以替穩定民心盡一份心力，於是他馬上傳LINE訊息給經濟部長沈榮津，表達業界可以協助政府建置口罩生產線的想法。

沈榮津了解許文憲的意見後馬上同意，於是許文憲立即聯繫台灣區工具機暨零組件同業公會名譽理事長暨東台精機董事長嚴瑞雄、常務理事暨瀧澤科總經理戴雲錦，以及精密機械研究發展中心（PMC）總經理賴永祥，4人先趕赴新北市五股的長宏機械及鶯歌的權和機械，詢問兩家廠商實際需求和狀況。

隔天上午10時，許文憲和嚴瑞雄偕同長宏機械與權和機械的老闆，一起前往經濟部與沈榮津開會，幾個人從上午10時開到12時，吃完便當後再開會到13時，最終確定由長宏機械與權和機械增產60條口罩生產線的大方向，並由賴永祥和戴雲錦分別擔任「工具機國家隊」的總指揮官和副指揮官。

方向確定後，許文憲聯繫工具機公會副理事長暨靄崴科技董事長陳金柏、常務理事亞崴機電總經理康劍文及常務理事永進機械總經理陳伯佳，在台中開會商討口罩產線的配線和組裝作業，從下午3時開到晚上9時，會中沈榮津也致電許文憲了解相關進度。

之後許文憲召開工具機公會常務理監事會，確定了「工具機國家隊」協助下的首波口罩產線方向；2月17日這一週，工具機公會再次召開會議，確認第二波產線方向。

這批「製罩尖兵」的隊伍主要成員以工具機公會會員為主，包括東台精機、東捷科技、台灣瀧澤、亞崴機電、程泰機械、永進機械、哈伯精密、靄崴科技、上銀科技、大銀微系統、台灣引興、普森精密、協易機械、三鋒機器、東培工業；以及精密機械研究發展中心、金屬工業研究發展中心、工業技術研究院機械所三大法人團隊。

第二梯支援部隊成員包括大立機器、吉輔企業、盈鍚精密、高明精機、凱柏精密、嵩富機械廠、新穎機械、源潤豐鑄造、德大機械、慶鴻機電、泓鉅精機、鍵和機械等。

許文憲指出，60條口罩產線方向確定後，工具機公會已派數十名工作人員到長宏機械與權和機械，協助產線生產事宜，預估到2月底或3月初，60條產線可望完成，交由口罩廠商生產，預計3月中旬，台灣口罩每日產能可從400萬片增至1000萬片。

許文憲說，台灣工具機產業先前面臨美中貿易戰的衝擊，現在又有武漢肺炎疫情影響，「危機就在眼前」，但是產業界願意主動協助政府擴增口罩產能，穩定民心，盡一份力量，未來政府若要追加口罩產線，「工具機國家隊」會義不容辭，盡全力協助。（中央社）

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