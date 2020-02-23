工具機突圍 積極布局美國

新冠肺炎疫情升溫、新台幣升值幅度超過韓國及日本等競爭對手，致使台灣工具機廠面臨日本工具機大廠削價搶單的威脅。友嘉及程泰集團等大廠為了突圍，積極布局美國市場找生路。其中，友嘉集團以整廠整線搶美國市場；程泰集團則鎖定北美及中南美洲訂單。

業者感嘆，新台幣匯率升值已經夠慘了，新冠肺炎疫情延燒，嚴重衝擊大陸經濟，偏偏大陸又是全世界最大工具機消費市場，占友嘉、東台、程泰、永進及台中精機等工具機大廠營收比重至少25％～30％，多則超過40％。業者求生存相繼出招突圍，轉向搶攻美國市場，標榜台灣工具機業高CP值及快速服務，藉此化解日本工具機大廠削價搶單的威脅。

程泰集團董事長楊德華表示，工具機產業景氣復甦時程要看疫情，預估4、5月天氣回暖，新冠肺炎疫情才會好一點，今年工具機產業景氣要延後至第二季才會好轉。大陸爆發新冠肺炎疫情，美國又與墨西哥及加拿大重新簽署北美自由貿易協定，看好美國許多企業會將生產基地，從大陸外移回到墨西哥，中南美洲原本向大陸進口，未來可能轉向北美採購，今年會加重美國市場經營。

亞崴總經理康劍文指出，程泰、亞崴工具機均交程泰美國子公司YAMA SEIKI銷售及售服，YAMA SEIKI在美國有倉庫及庫存，可就近供應底特律及加拿大的汽車、航太及IT產業，隨著美國市場好轉，亞崴今年會以五軸機搭載日本發那科或德國海德漢控制器，搶攻北美航太市場。去年受到波音737MAX機型，亞崴美國銷售800萬美元，今年初美國訂單逾500萬美元，今年訂單預估比去年大幅成長逾二成。

百德機械董事長謝瑞木指出，百德無法與日本工具機大廠削價搶美國市場訂單，今年重心放在歐洲市場，占比超過六成，但不可能棄美國市場，去年併購美國Winbro工具機集團專攻航太市場，日本工具機大廠品質及價格雖具優勢，但維修貴且慢，百德會以CP值與日本接近但維修速度快為訴求，搶攻美國市場，今年美國市場占營收比重約一成。

友嘉集團總裁朱志洋指出，集團目前在美國市場不再是賣單機，主打整廠整線，不受日本工具機大廠降價搶單所威脅。