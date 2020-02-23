花蓮觀光飯店 上演土洋大戰

繼天成飯店集團投資的「瑞穗天合國際飯店」與君達集團投資的「秧悅千禧度假酒店」之後，「河南王」王任生旗下卿蓬公司標下花蓮市中心的東洋廣場原址，斥資50億元打造的花蓮新地標「花蓮潔西艾美酒店」，以及煙波國際觀光集團投資的「煙波酒店花蓮二館」，都將於今年下半年開始營運，花蓮休閒度假飯店市場「土洋大戰」蓄勢待發。

隨著客房數增加，花蓮也繼宜蘭之後，成為台灣休閒度假飯店市場最新的一級戰區，在旅遊消費者紛紛搶進花蓮嘗新試奇，亦將牽動宜蘭、台東、南投日月潭、嘉義阿里山與墾丁等度假景區市占洗牌。

有265間客房的「潔西艾美酒店」，是萬豪集團在台第14個據點，艾美酒店品牌在台第三家，也是艾美在台第一家休閒度假飯店（Resort）。

同時，潔西艾美酒店也是繼秧悅千禧酒店之後，花蓮第二家「國際牌」酒店，更是花東地區首家與購物中心共構的飯店，也是在花蓮市中心卻有溫泉的飯店。

潔西艾美酒店總經理唐明秋表示，潔西艾美除是花蓮市中心唯一國際品牌酒店，有萬豪國際集團2億名常客會員基礎可爭取國際客，與購物商場共構也可滿足各種客層旅宿餐飲與購物需求。

唐明秋表示，潔西艾美酒店預計8月底試營運，將以國人為主要客源，其中自由行散客占比70％，其他為團體，並以企業獎勵團和會議團為主。營運首年平均房價目標6,200元、平均住房率目標為60％，2021年希望年均房價目標能衝到6,600元。

煙波飯店在2011年即搶進花蓮插旗美侖市區，看好蘇花改通車後旅宿商機，決定於花蓮縣新城鄉順安村面海地段再開二館。

煙波花蓮二館開發共有四期，預計新增700間客房，預估投資10億元分批興建，第一期2020年底前開始試營運，這是煙波國際觀光集團繼台南煙波之後，全台第七個連鎖據點，全集團客房總數已超過2,000間。

依照煙波飯店集團目前構想，花蓮二館將打造為一度假園區，並有四幢不同飯店建築，滿足不同客層旅宿喜好與需要，而二館第一期將有106間客房，產品定位與年均房價目標目前仍在評估。