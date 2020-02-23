日韓航班估剩三成 華航恐陷最冷寒冬

日本與韓國旅遊疫情22日提高為第二級警示（Alert），華航日本線占營收約25％，韓國約4％，加上被列為第三級警告（Warning）的中國大陸與香港，合計高達51％的營收範圍受到影響，實際影響比例要看接下來日韓航線還能保有多少航班與載客率；旅行業估計，後續日韓航班恐大減至僅剩三成左右，國內航空業面臨史上最大寒冬。

華航兩岸線占比約17％，台港線占約5％，公司原每周飛大陸180餘班，目前已減到每周14班，剩下上海浦東7班，桃園─北京與桃園─廈門每周各3班；桃園─成都每周1班，剩約8％。台港線原每周飛約70班，現減到約10班，剩約14％。

被列為兩岸最黃金航線的松山─虹橋，華航過去一周已停飛虹橋，上海線旅客全部集中在桃園─浦東航線，每日飛一個來回。另華航羅馬線已停飛，新加坡與曼谷航點也有較多減班情形。

華航日本線每周約飛200班，韓國約飛40班，過去一周減班約一成，公司方面後續將根據訂位狀況減併班或換小型機飛行，內部估計實飛航班至少腰斬，但國內大型旅行社高階認為，頂多保有三成航班數，像台港線本月10日還有五成左右航班數，不到兩周僅剩約一成五航班。

目前中國大陸疫情逐漸獲得控制，當地台商認為，只要復工後沒出大亂子，再過7到10天有機會看到拐點，疫情終將結束，疫後復原是極大的工程，在客運市場重拾消費者信心，恢復正常營運前，航空貨運會是航空業最大的期盼。

目前航空貨運市場因為大陸剛復工，出口貨量有限，主要都是全球各地運往大陸的原物料、民生與醫療用品等，各國大量客運航班停飛大陸，少掉機腹載貨艙位，全貨機艙位無法供應市場實際需求，目前從歐美運往大陸運價，從過去農曆年後每公斤1.5美元上下，漲到目前6美元，是四倍價，也是歷史新高，其中不少貨載經由台灣轉運。

目前兩岸航線運價經過兩階段調漲，已自每公斤台幣15到17元提高30～32元，呈倍數上漲，待大陸復工比例拉高後，趕工、搶運與補貨行情是可以預見的，如果疫情不要拖得太長，貨運表現又夠旺，貨運的獲利就有機會彌補客運的損失。