前瞻一周：下周國內外財經焦點
國內財經焦點
2／24（一）
＊主計總處發布元月失業率
＊經濟部公布元月工業生產指數、批發零售營收
＊央行公布1月金融情況
＊CoolBitX 庫幣科技總部喬遷暨企業願景與戰略分享會
＊星期五餐廳新菜發表
＊台中市第3、4座社會住宅聯合招租申請案截止
2／25（二）
＊國際財政司記者會
＊央行公布1月消費者暨建築貸款餘額
＊台經院發布2月景氣動向調查報告
＊全家鮮食記者會
＊中鴻召開3月廠盤會議
＊上揚國際建築團隊記者會
＊中科管理局舉辦公共藝術成果展
＊BMW 3系列Touring新車發表會
2／26（三）
＊台北國稅局記者會
＊國泰投信發全台首檔資安ETF記者會
＊宜科招說明會
＊台中市觀光旅館公會春酒晚宴
2／27（四）
＊國發會發布元月景氣燈號
＊央行公布1月存款不足退票
＊第一金控線上法說會
＊中大台經中心發布2月消費者信心
＊皇普摩天100大樓建案記者會
2／28（五）
＊連鎖加盟春季展開展
＊義大遊樂世界推出門票四項優惠活動
國際財經焦點
2／24（一）
＊德國Ifo 2月商業市況指數
＊日本國定假日休市
＊新加坡1月CPI
2／25（二）
＊美國12月凱斯席勒房價指數、2月消費者信心指數
＊德國第4季GDP終值
＊法國2月企業信心指數
＊韓國2月消費者信心指數
2／26（三）
＊美國1月新屋銷售
＊法國2月消費者信心指數
2／27（四）
＊美國上周初領失業救濟人數、1月耐久財訂單、第4季GDP修正值
＊歐元區2月企業信心指數與消費者信心指數
＊英國2月房價指數
＊韓國央行召開決策會議
2／28（五）
＊美國1月個人所得與支出
＊加拿大第4季GDP、1月PPI
＊德國1月失業率
＊法國第4季GDP終值
＊英國2月消費者信心指數
＊日本1月失業率、1月工業生產與零售額初值
陸港澳焦點
2／25（二）
＊香港1月進出口數據
2／26（三）
＊香港2019年第四季GDP成長率
2／28（五）
＊中概美股愛奇藝、新浪、微博公布2019年第四季與全年財報
2／29（六）
＊2月官方製造業、服務業PMI
台股一周焦點
2／24（一）
- 減資股買賣｜ 天蔥、京晨科
2／25（二）
- 法說會｜訊連、應廣
2／26（三）
- 股東臨時會｜國巨、合晶、亞獅康-KY
2／27（四）
- 法說會｜第一金
- 股東臨時會｜昱泉
2／28（五）
- 休市