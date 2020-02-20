疫情延燒 經部估2月外銷訂單恐減逾30億美元

經濟部今天公布2020年1月外銷訂單，受美中貿易戰趨緩與農曆新年較去年提早因素影響，總金額353.1億美元，年減12.8%。經濟部預估，新冠肺炎疫情衝擊將反映在2月的訂單，預估將會減少30億到35億美元。

雖然美中貿易戰趨緩帶動原物料價格下跌，但同步造成拉貨動能不如去年1月，加上農曆年較去年提早，而且新冠肺炎疫情持續蔓延，連帶使得外銷訂單受到影響。根據經濟部今天發布的2020年1月外銷訂單，金額為353.1億美元，年減12.8%，較去年12月減少19.4%。

觀察主要接單貨品，智慧手機、筆電與伺服器的接單減少，造成資訊通信產品年減17.0%。統計處長黃于玲說明，原本1月就是資訊通信產品的淡季，去年1月因美中貿易戰帶動的拉貨動能，造成淡季不淡的現象。由於基期堆高，加上季節因素影響，使得今年1月所受影響加劇，出現了淡季更淡的情形。

進一步分析各主要市場對於資訊通信產品的訂單變化，以歐洲減少6.9億美元最多，其次為美國減少5.1億美元，緊接在後的東協則減少2.5億美元的訂單。

至於新冠肺炎爆發對接單衝擊，黃于玲表示，由於疫情主要是在2月開始發展，1月的衝擊情況不明顯，根據針對廠商訪查的結果，影響金額約2億到3億美元，占0.6個百分點。不過，2月的影響預計會較為明顯，目前估計訂單將會減少30億到35億美元。

今天公布的統計資料顯示，1月的海外生產比為48.8%，是去年3月以來的新低，黃于玲分析，除了受季節因素影響，長期看來是反映全球產業鏈重組，加上新冠肺炎疫情，台商回台設廠、投資的情形將會持續。

（中央社）