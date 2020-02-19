中火案 環保署：處分理由違誤

環保署15日發函要求台中市環保局更正台電中火許可證處分，遭藍營立委砲轟。環保署19日解釋，經查明中火全廠生煤年使用量累計至各次告發日時，均未超過許可證核定量，且中市環保局去年底對中火處分規定前後矛盾，以違反《空污法》處分理由明顯違誤。

環保署表示，針對台電中火電廠去年12月間經中市環保局認定，全廠生煤年使用量超過許可證核定量，分別在去年12月3日、14日及25日三次以違反《空污法》告發，又認屬情節重大而廢止2部發電機組操作許可證一事，台電今年2月13日函請環保署協助釐清處分適法性。環保署15日已發函，要求文到5日內更正。

環保署指出，中火共10個機組，2017年前已分別取得中市環保局所核發操作許可證，每一機組所核定生煤年使用量為210萬公噸，全廠共2,100萬公噸，又因環保局為管制，於2017年11月附帶登載要求全廠生煤使用量需「1,600萬公噸或4年內減少四成」，若依「4年內減少四成」比較嚴格要求，2,100萬公噸減四成，應為1,260萬公噸。

但中市環保局3次處分中火時生煤用量，分別為1,191萬、1,217萬及1,231萬公噸，均未超過1,260萬公噸！此外，中市環保局於2019年11月20日逕行以「誤繕」為由，直接改變原來許可證內容，要求中火提前1年減少全廠生煤用量達40％，造成業者應變不及，也影響操作穩定性，有違行政程序法強調的信賴保護原則。

環保署並指出，中火因提升防制設備效率向中市府申請其中1個機組許可證異動，但中市環保局於去年11月19日自行加入全廠限制生煤1104萬公噸年使用量，其計算基礎是以「台中市禁用生煤自治條例」制定時，中火當年實際生煤使用量1839萬公噸再減4成計算得來，但中火自行減量13％卻導致更嚴格規範，配合減量善意被抹煞，形同處分自行改善者，不符合公平正義。

台中市環保局19日表示，中火提起訴願，正由市府訴願審議委員會審理中，應待訴願決定的結果，再依程序辦理後續相關事宜；不料此時環保署竟率先發函市府，指市府對中火的撤照處分違法，限5日內更正處分，儼然已侵害訴願審議委員會的獨立審查權限，並與訴願法、行政訴訟法等相關規定不符，恐有影響訴願決定之虞。