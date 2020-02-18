疫情影響 跟團旅遊退費原則一次看懂

新冠肺炎疫情持續升溫，部分地區被列入疫情等級，讓不少原訂出遊的旅客想要退費，交通部觀光局今天製作廣告文宣，讓民眾一次看懂相關退費原則。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情持續升溫，衝擊不少民眾外出旅遊意願，尤其中港澳被納入第三級警告、新加坡列入第二級警示、日本及泰國則列入第一級注意。

觀光局發出參團旅客依疫情等級解約退費原則，要讓民眾一次看懂如果想取消跟團旅遊相關退費原則。

觀光局指出，第一級注意地區民眾應遵守當地的一般措施，如果民眾行前解約退費，必須依照國外旅遊定型化契約第13條，退費金額等於旅遊費用減掉行政規費及扣掉賠償旅行社損失。

且原則依解約日距出發日期間，按旅遊費用比例賠償，但旅行社能證明實際損失超過上述賠償金額時，可依照實際損失求償。

第二級警示部分，民眾到當地應採取加強防護措施，旅客可依照國外旅遊定型化契約第15條，因客觀風險解約。退費金額等於旅遊費用扣掉必要費用（含行政規費），另外解約的一方，應再額外補償他方，但最高不超過旅遊費用5%。

至於第三級警告部分，則是民眾要避免到當地所有非必要旅遊，旅客可依照國外旅遊定型化契約第14條，有法定原因解約。其退費金額等於旅遊費用扣掉必要費用（含行政規費）。

（中央社）